Zlínský kraj pomáhá se sháněním pracovníků, z ciziny je láká i s rodinami

Zlínský kraj chce pomoci firmám, které marně hledají nové zaměstnance, a vzbudit zájem u zahraničních pracovníků. V konečné fázi by to mělo vypadat tak, aby mohli přijet nejen dospělí pracovníci, ale i děti, pro které by bylo místo v místních školách, případně by pro ně fungovaly firemní školky a zlepšila se nabídka bydlení.