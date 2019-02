Propojení nemocnice s Pentou odmítá Čunek i firma. Otázky ale zůstávají

Do stavby dvou nových nemocnic na Slovensku investovala nadnárodní finanční skupina Penta, která vlastní největší síť nemocnic a poliklinik ve střední Evropě, 234 milionů euro, v přepočtu téměř šest miliard korun. Do Zlína zatím neposlala nic.

„Penta nebude stavět ani provozovat nemocnici ve Zlíně. Na její přípravě nespolupracujeme a považujeme za neopodstatněnou také úvahu, že bychom s ní měli co společného v budoucnu,“ ujistil mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Totéž tvrdí i autor myšlenky nové nemocnice hejtman Jiří Čunek. Na druhou stranu, Penta už před lety avizovala, že i v Česku chce expandovat stejně jako na Slovensku. Teď vlastní nebo provozuje nemocnice ve Vrchlabí, Sokolově, Ostrově nad Ohří, Sušici a Psychiatrickou nemocnici v Písku.

Nová nemocnice postavená podle slovenského scénáře jí zatím v Česku schází.

„Kdo potřebuje novou nemocnici na zelené louce? Odpověď se nabízí jediná – je to přání stavařské lobby jednající ve shodě s finanční skupinou Penta,“ naznačili někteří zdravotníci z Kroměřížska, například ortoped a městský zastupitel Richard Kreml.

Obávají se, že v budoucnu se nemocnice dostane do finančních problémů a bude hledat záchranu u soukromého investora. Ten pak získá místa ve vedení i majetkový podíl a ovládne nemocnice v kraji. V té době už by totiž měly všechny nemocnice pracovat pod jednou hlavičkou.

„Nikoho takového potřebovat nebudeme. Nemocnice jsou v zisku, úvěr zvládneme,“ oznámil Čunek.

Opozičním zastupitelům ale takové ujištění nestačí. „Máme velké obavy z financování nemocnice, ke kterému stále nemáme žádné materiály. To je nezodpovědný přístup,“ varoval Tomáš Pajonk za Svobodné a Soukromníky.

Spojení mezi krajem a Pentou nicméně existuje. Vedoucím pracovních skupin, které už od loňského podzimu připravují studii pro výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, je zdravotnický ekonom Martin Šamaj. Od října 2016 do loňského dubna byl členem představenstva akciové společnosti Svet zdravia Development, která na Slovensku připravovala projekt nové nemocnice Penty v Bratislavě a Michalovcích.

„Od loňského července už nemám v této skupině žádný pracovní vztah,“ konstatoval Šamaj.

Smlouva o mlčenlivosti

Loni v září si založil v Česku společnost Smart healthcare solutions. S tou kraj uzavřel smlouvu na dva miliony korun. Vzhledem k tomu, že jde o zakázku malého rozsahu, rozhodla o tom pouze rada. Šamaj má za úkol nachystat předprojektovou přípravu pro realizaci stavby nové nemocnice.

Vztahy Šamaje s Pentou jsou stále dobré. Podle Mravinace to ale neznamená, že by byl „velvyslancem Penty pro Zlínský kraj“.

„Hledali jsme odborníky, kteří mají zkušenosti, protože za posledních třicet let se v Česku žádná nová nemocnice nepostavila. Až na dvě na Slovensku, které staví nebo stavěla právě Penta,“ obhajoval výběr pracovního týmu Čunek.

V první fázi chtěl od finanční skupiny projekt nové nemocnice odkoupit. Pak zjistil, že materiál by se musel přepracovávat a že to technicky vlastně není možné. Proto se rozhodl využít odborníky, kterým za jejich služby zaplatí.

„Firma po nás nic nechce. Jen abychom její know-how nezveřejňovali a abychom o ní veřejně nešířili nepravdy, což děláme,“ prohlásil. Kraj proto s Pentou uzavřel smlouvu o mlčenlivosti.

Například v Karlovarském kraji mají se skupinou Penta, která převzala dvě nemocnice od soukromé společnosti, dobré zkušenosti. Podle radního za zdravotnictví Jana Bureše bylo jednání s nimi korektní. Někteří odborníci ale Zlínskému kraji radí větší obezřetnost.

„Považoval bych za korektnější, kdyby tento odborník pracoval pro kraj jako zaměstnanec. Je to větší záruka,“ poradil expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Doporučil také, aby kraj v otázce úvěru na novou nemocnici jednal se státem. „Nemocnice v tomto kraji jsou dlouhodobě podfinancované a stát to ví. Mohl by tento dluh urovnat například bezúročnou půjčkou. Pak by nebyl v budoucnu potřeba žádný zachránce, protože nemocnice by bez problémů šlapala,“ zdůraznil Dostál.

Záměr stavby nové nemocnice budou zastupitelé schvalovat asi za měsíc.