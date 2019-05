Spor o platby za školáky má řešení, starostové našli kompromis

„Nejvíce ze všech by na to celé doplatily děti, jsem rád, že se podařilo najít kompromis,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík. Pokračování historické spolupráce už dříve schválili v Hostišové a Machové.

V Míškovicích jednali v pondělí. „Dohodu zastupitelé schválili,“ uvedl starosta obce Josef Polaštík. V tomto týdnu bude rozhodnuto i v Sazovicích a Mysločovicích.

Starostové se na půdě krajského úřadu dohodli na kompromisní částce. Za jednoho žáka získají v Mysločovicích 1 200 korun ročně. Původně obec požadovala 2 500 korun.

Právě platba za žáky je jádrem sporu (psali jsme zde Obce se nedohodly a prvňáci nemají školu. Spor se snaží řešit kraj). Obce, které nemají vlastní školu, za ně v minulosti připlácely. Předloni se však změnilo rozpočtové určení daní ve prospěch obcí, které školy zřizují. Mysločovice tedy dostaly přidáno a ostatní starostové řekli, že už nic posílat nebudou.

V tom jim dává za pravdu také Gazdík, který problematiku řeší i v Poslanecké sněmovně a předkládal novelu školského zákona. „Obce nemají povinnost doplácet za žáky,“ potvrdil.

Přesto jsou takové úhrady poměrně běžnou praxí. Obce se školou jsou na tom stále finančně o něco hůř než obce, které nemají školu a ani starosti s ní spojené. Pokud se tedy na příspěvku domluví, mají ho.

U mysločovické školy, kterou z větší části plní právě přespolní děti, se ale komunikace zadrhla. A místo hledání řešení potíže narůstaly.

V současnosti tak jsou mezi obcemi nedořešené faktury za předchozí roky a mezi Mysločovicemi a Lechoticemi se vede soudní spor o výši jedné z nich.

Čas je pouze do čtvrtečního odpoledne

Ani nově dohodnutá částka není podle starostů ideální. V Mysločovicích chtěli více, obce trvají na tom, že platit nemají. V Hostišové byli ochotní přistoupit na dva tisíce, z Machové přišel návrh na 800 korun. „To je částka očištěná od všeho, co podle nás není v pořádku,“ vysvětlil starosta Machové Zdeněk Novák.

Zároveň ale všechny tlačí čas, protože rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáků není možné zdržovat déle než do zítřejšího, tedy čtvrtečního odpoledne.

Situace se vyhrotila po letošních zápisech prvňáků a hrozilo, že škola otevře jen jednu třídu. To by znamenalo, že děti z okolí budou muset nastoupit jinam. Jde o dvanáct prvňáků. Netýká se to pouze Sazovic, které mají vlastní malotřídní školu a do Mysločovic přestupují děti až do páté třídy. Ty místo měly.

„Zpřetrhaly by se letité vazby mezi obcemi, kolektivy dětí, v některých případech dokonce i sourozenci,“ varoval Gazdík. Krajský úřad se proto ujal role mediátora a situaci se podařilo zklidnit.



„Úřad může školský obvod určit. Nikde v republice k tomu ale nikdy nemuseli přistoupit,“ upozornil vedoucí krajského odboru školství Stanislav Minařík.

Poslední obec, kde se k dohodě zatím neschyluje, jsou Lechotice. Jejich postavení je vzhledem k soudnímu sporu specifické. Zastupitelé se scházejí dnes. Pokud k dohodě nedojde, musí obec zajistit jinou spádovou školu, případně ji určí kraj.