Lidem ve Zlínském kraji se žije stále lépe, tvrdí výzkum

Když se Martiškovi stěhovali z Kladna na jihovýchod Moravy za příbuznými, neměli úplně jasno. Věděli, že chtějí bydlet v menším městě, s dostupnou nemocnicí i školami.



„Nakonec jsme si vybrali Otrokovice. Říkali nám, že je to ošklivé průmyslové město s pneumatikárnou, a napoprvé nás to moc neoslovilo, i když nejsme moc nároční. Pak jsme tady několikrát byli, srovnali si možnosti práce a vyhovovalo nám to,“ vysvětlila maminka tří dětí Kristína Martišková.

Podle společnosti Obce v datech udělaly právě Otrokovice za poslední rok největší skok v hodnocení kvality života. V žebříčku více než dvou set měst v republice poskočily o 64 míst a dostaly se na 77. místo v zemi a první v kraji.



Z třinácti sledovaných měst v kraji si polepšila všechna s výjimkou Valašských Klobouk a Vsetína. To ze Zlínského kraje udělalo region s největším zlepšením v zemi oproti loňskému roku.



„Největší pozitivní posun byl ve třech oblastech. Ve stěhování mladých lidí, v omezování hazardu a ve vyšší nabídce volných pracovních míst,“ upřesnil jednatel společnosti Jan Havránek.

Hodnocení vycházelo z dostupných statistických dat a týkalo se zdraví a životního prostředí, materiálního zabezpečení a vzdělání a také vztahů a služeb. Společnost Obce v datech porovnávala dostupnost bydlení, supermarketů a bankomatů, praktických a dětských lékařů, počet hracích automatů, kapacitu škol včetně mateřských, znečištění ovzduší, nezaměstnanost, dostupnost železnice a silnic, nehodovost nebo počet spolků.

Žebříček kvality života ve vybraných městech v kraji

77. Otrokovice 93. Luhačovice 95. Uherské Hradiště 98. Zlín 107. Rožnov pod Radhoštěm 109. Vizovice 115. Valašské Meziříčí 119. Uherský Brod 121. Holešov 133. Kroměříž 151. Bystřice pod Hostýnem 158. Valašské Klobouky 172. Vsetín Pozn.: Celkem bylo posuzováno 206 měst v ČR Zdroj: Obce v datech

Zlín skončil na 4. místě v kraji a na 98. v ČR. Jeho obyvatelé se v průměru dožívají nejvyššího věku, mají největší výběr volných pracovních míst, nepotřebují čerpat sociální dávky na bydlení a živobytí a také si například mohou vybírat z nejvyššího počtu promítaných filmů v kině.

Oproti loňsku krajské město předběhlo 28 příček. Pořád má ale nejnižší hodnocení ve vlakovém spojení, počtu restaurací na počet obyvatel nebo dostupnosti bydlení.

První Otrokovice zabodovaly díky vlakovému spojení do různých částí země, také proto, že jsou ve městě zakázané hrací automaty a riziko hazardu je minimální, že se do města stěhuje více mladých lidí, než kolik odchází.

„Jsem ráda, že tyto údaje potvrzují, že se u nás žije dobře. Řada obyvatel na Otrokovice nadává, ale to je proto, že spoustu věcí vůbec nevnímají a berou je jako samozřejmost. Například na to, kolik tady máme průmyslu, máme i dost zeleně,“ vyjmenovala starostka Hana Večerková.

Autoři při výběru srovnávaných oblastí vycházeli z mezinárodních standardů a rok diskutovali o tom, jaké kategorie budou sledovat, aby výsledkem byl skutečný obrázek života. Pro měřítko dostupnosti použili třicetiminutovou vzdálenost.

„V této dojezdové vzdálenosti dokáže člověk využívat veškerou infrastrukturu. Trend minulých generací, kdy lidé pracovali v místě bydliště a nebyli zvyklí nikam jezdit, je pryč. Pro novou generaci to bude běžné,“ vysvětlil Havránek.

V Luhačovicích je málo exekucí, v Kloboukách hodně spolků

Pro obyvatele Rožnova pod Radhoštěm to například znamená, že co se týče nemocnice, jsou na tom nejlépe v kraji a celorepublikově se dostali na čtvrté místo. Krajskou nemocnici ve Zlíně mají sice daleko, ale zhruba půlhodina jim stačí na dojezd do Valašského Meziříčí i Nového Jičína. Naopak nejdál cestují kvůli zdravotním problémům obyvatelé Luhačovic.

Města v kraji se dostala v některých ukazatelích i na přední místa v republice. Kroměříž, Vizovice a Otrokovice jsou na první příčce, co se týče hazardu, protože ho na svém území zakázaly. Luhačovice mají druhý nejnižší počet exekucí na počet obyvatel v zemi, Valašské Klobouky mají zase velký počet spolků a zajímají se o volby, což je posouvá na osmou pozici v Česku.

Do první dvacítky se dostal i Holešov, a to s počtem supermarketů, ke kterým obyvatelé dorazí do půl hodiny. Vsetín sice dopadl nejhůře z celého kraje, ale co se týká úniků škodlivých látek do ovzduší, je na to téměř nejlépe v kraji. Obsadil také 15. příčku v zemi v počtu chráněných území v okolí.

Společnost Obce v datech doporučuje brát výsledky s rezervou. Nejlépe z celé republiky skončily Říčany. „Ideální je, když si města srovnají tyto údaje s vlastním průzkumem a pak si pragmaticky řeknou, jestli mohou něco změnit. Nebo ať se podívají, jak dopadla další města, a třeba zjistí, že na tom nejsou zase tak špatně,“ dodal Havránek.