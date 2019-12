Učitelé scházejí, přesto mají školy ve Zlínském kraji výborné výsledky

13:28

Sehnat ve Zlínském kraji učitele pro první stupeň základní školy nebo do hodin matematiky, fyziky či chemie je problém. Ředitelé, kterým se to podaří, pak obvykle mluví o štěstí. Platí to u základních i středních škol.