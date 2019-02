Karolinka byla rok a půl bez zubařky, teď ji zaměstnává obec

K pracovníkům, kteří mají na městském úřadě na starosti matriku, hospodaření, účetnictví, městské lesy a další záležitosti, přibyla nedávno stomatoložka se svou zdravotní sestrou.

Zubní ordinace se stala jednou z městských organizací Karolinky a její pracovnice jsou zaměstnankyněmi radnice.

„Denně jsem měla deset telefonátů od pacientů, byl to velký tlak a museli jsme situaci nějak vyřešit. Šlo o náročné rozhodnutí, ale otevřít obecní ordinaci bylo jediným východiskem. Nic jiného než jít do tohoto rizika nám nezbývalo,“ vysvětlila starostka Marie Chovanečková.

Město s 2 500 obyvateli je vůbec první ve Zlínském kraji, které dosáhlo na dotaci z ministerstva zdravotnictví určenou speciálně pro podporu zubních ordinací. Místní zastupitelé se však předtím museli dohodnout, že stomatologii zřídí jako městskou organizaci.



Bez zubaře byli v Karolince od roku 2017, kdy místní lékař odešel do důchodu. Najít za něj odpovídající náhradu nebylo možné, což je problém, který trápí i mnoho jiných menších sídel v kraji. Bez lékařské péče se tak ocitly stovky lidí (psali jsme též zde: Pacienti hledají zubaře marně. Nebereme, hlásí většina ordinací).

Lékaři z nejbližších měst většinou nové pacienty nepřijímali, a pokud se chtěli zaregistrovat jinde, našli lékaře například až ve Zlíně nebo Otrokovicích.

Pak se vedení Karolinky rozhodlo, že z ordinace vytvoří organizační složku obce a veškeré náklady na provoz a zařízení pokryje z vlastního rozpočtu. „Kdyby si měl ordinaci otvírat zubař sám, bylo by to pro něj finančně náročné. Museli jsme tomu pomoct,“ řekla Chovanečková.

Zastaralou ordinaci obec zrekonstruovala a nakoupila vybavení. Celková investice se vyšplhala na 2,5 milionu korun.

Ke konci loňského roku se ordinaci podařilo otevřít. Má téměř 800 pacientů, většinou z místa a okolí. Lékařka Alexandra Brücknerová se navíc nebrání ani dětským pacientům.

Už teď hledají další lékařku

„Hned od začátku byl velký zájem. Registrovali se místní lidé, ale také ze Vsetína, Valašské Bystřice a dalších obcí okresu,“ poukázala zdravotní sestra Pavla Plánková.

Částka od ministerstva ve výši 1,2 milionu korun je určená na pokrytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky po dobu pěti let. Má ale své podmínky, jež musí splnit příjemce dotace, tedy město.

Nová stomatoložka musí například mít uzavřenou smlouvu minimálně se čtyřmi, v regionu nejvíce zastoupenými zdravotními pojišťovnami. Také má do tří let přijmout 1 500 pojištěnců, což znamená, že nesmí ordinaci uzavírat před dalšími zájemci.

„Velmi obtížně se hledají zubní lékaři ochotní ošetřovat dětské pacienty. Z toho důvodu ministerstvo mezi vstupní kritéria pro udělení dotace zařadilo i podmínku, že děti do 15 let společně se seniory ve věku 65 a více let musí tvořit alespoň deset procent všech registrovaných pojištěnců daného lékaře,“ upozornila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Zubař dále musí poskytovat zdravotní služby v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně rozložených do pěti pracovních dnů.

V dané obci rovněž má působit minimálně pět let od dne udělení dotace. Karolinka proto už teď intenzivně hledá nového stomatologa, protože doktorka Brücknerová je v důchodovém věku a pomoci chtěla hlavně s rozjetím ordinace.