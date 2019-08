V trase budoucí dálnice D55 našli pyrotechnici minu i nevybuchlý granát

Pyrotechnici Jiří Chládek a Václav Houdek jdou po posečeném poli v Babicích a každý má v ruce detektor na hledání kovu. Existuje totiž reálné nebezpečí, že by v zemi mohla být nevybuchlá munice.



A aby nedošlo k neštěstí při výstavbě dálnice D55 z Babic do Starého Města, která tudy povede, musejí trasu projít právě pyrotechnici. Celkem se jedná o skoro 100 hektarů.

Nejdříve jdou s magnetometrem, což je větší zařízení označující místa s výskytem kovu. Na dohledání se používají ruční detektory, které případnou munici v zemi přesně označí. „Průzkum děláme na celém úseku této stavby. Tam, kde je více signálů, je podrobnější. Zjišťujeme, jestli je signál od inženýrských sítí, kovového šrotu, případně munice,“ vysvětluje Chládek.



Mezitím mu detektor začal pískat, ale šlo o nezajímavý kovový předmět na povrchu. Pyrotechnici průzkum pomalu dokončují, prováděli ho několik měsíců od letošní zimy.



„Nejčastěji jsme nacházeli části zemědělských strojů a běžný železný šrot. Našli jsme ale i nevybuchlý ruční granát a dělostřeleckou minu, také hodně střepin z těchto min,“ přiblížil Chládek.

Zhruba půlkulový kus miny leží u auta pyrotechniků na zemi. Objevili ho nedávno. Co s ním? Nakonec jde do šrotu. Nevybuchlou munici odevzdali policii ke zneškodnění, jak to přikazuje zákon.

Ruční granát tady nechali zřejmě Němci při ústupu, byl v hloubce 15 centimetrů. Mina se nacházela 30 centimetrů pod povrchem, mohla pocházet z německého i sovětského děla. „Lidé po válce munici sbírali, a když bylo nebezpečné mít ji doma, zase se jí zbavovali,“ poznamenal Chládek.



Jakmile detektor ukáže místo nálezu, pyrotechnici použijí rýč. Když jsou blíž k předmětu, musejí být opatrnější. V případě munice pak používají malé kopátko a dřevěný kolík. A ruce v rukavicích. Nikdy nevědí, na co přesně narazí.

„Nemůžete mít strach, ale musíte munici brát jako kvalifikovaného protihráče, třeba jako ve fotbale. Každá neopatrnost nebo příliš velká síla může vést k výbuchu. A pyrotechnik má jenom jednu šanci: příště už chybu neudělá, protože nebude,“ řekl Chládek.

S kolegou pokračují v průzkumu, přestože se detektor zase ozval. Vědí ale, že tentokrát je to kvůli sloupu nízkého napětí, který stojí v poli. „Musíte ověřit každý signál. Když někdo rozsype po zemi hřebíky, tak nás to na nějakou dobu paralyzuje. Devadesát procent nálezů není munice,“ podotkl Marcel Rückl, majitel společnosti Samson Praha, která průzkum pro silničáře provádí.

Firma si přístroj na magnetometrii půjčila v Německu, je totiž velmi drahý a stojí kolem 5 milionů korun. Týdenní vypůjčení vyjde na 600 až 1 000 eur. „Je to nejmodernější technika,“ upozornil Rückl.

Detektory jsou běžnější: jeden dokáže detekovat předmět do hloubky 2,5 metru, druhý do 75 centimetrů, ale je konkrétnější a rozliší i materiál.

Stavět se začne na podzim

Tak podrobný průzkum tady silničáři ještě nemuseli objednávat. Každou trasu dálnice musí předem znát Vojenský historický ústav Praha, který rozhodne, zda se průzkum bude dělat. V tomto případě ho požadoval.

„Souvisí to i s místní železnicí, která byla za druhé světové války bombardována. Stejně jako některé výrobní podniky v okolí, třeba Fatra Napajedla. Také tam budeme muset dělat kvůli dálnici pyrotechnický průzkum. Kdyby nějaká munice na stavbě vybuchla, byl by to velký průšvih,“ naznačil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Po pyrotechnicích na trasu mezi Babicemi a Starým Městem nastoupí archeologové, v říjnu nebo v listopadu by se mělo začít stavět.

„Nejdříve budeme dělat přípravné práce, jako je kácení stromů, skrývka ornice, případně některé přeložky sítí,“ sdělil Chudárek.

Dálnice D55 se bude stavět tři roky. Navážou na ni další úseky, především ten z Napajedel do Babic, a potom se bude pokračovat směrem na jih až do Břeclavi.