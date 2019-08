Ve Zlíně startuje Barum rally, dopravní kolaps hrozí i na dalších místech

Bude uzavřený hlavní příjezd na sídliště Jižní Svahy, kde žije přes 20 tisíc lidí. Přestěhuje se autobusové nádraží. Ze železniční stanice Zlín-střed nebudou odjíždět vlaky na Vizovice. Linky hromadné dopravy pojedou po objízdných trasách.

To jsou hlavní změny vyvolané městskou rychlostní zkouškou, kterou začíná další ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Trať v centru města bude uzavřená od 16 hodin do sobotní jedné hodiny ranní.

„Když jsme městskou rychlostní zkoušku zaváděli, lidé se cítili omezováni. Myslím si ale, že už si na to zvykli,“ zmínil pořadatel Barum rally Miloslav Regner.

Trasa divácky zajímavého městského okruhu povede tradičně z Vodní ulice přes autobusové nádraží, baťovský areál, nadjezd, Výletní ulici, Benešovo nábřeží až na Zarámí.

Pro řidiče bude lepší se centru města vyhnout a na Jižní Svahy vyrazit přes Prštné či Vršavu. Přes Prštné bude jezdit i městská hromadná doprava. Kvůli uzavření nadjezdu budou zrušeny zastávky U Zámku a Čepkov. Trolejbusová linka číslo 6, která jezdí z Otrokovic na Jižní Svahy, se na Školní ulici změní na linku 8X a pojede k Baťově nemocnici a zpět.

Na Jižní Svahy budou zajíždět přes Prštné spoje 7X a 14X. Autobusové linky 32 (Mladcová–Kudlov) a 33 (Paseky–Bartošova čtvrť) budou s označením X jezdit také přes Prštné.

„Revizoři budou uznávat v době tohoto dopravního opatření pro přestup na náhradní dopravu i nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu a budou zohledňovat odpovídající prodloužení jízdní doby,“ ujistil mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota.

Spoje po standardní trase budou jezdit zhruba do 16 hodin. Změn dozná také vlaková doprava, protože železniční nádraží bude částečně uzavřeno. Pojedou do něho pouze vlaky z Otrokovic.

„Do stanice Zlín-střed bude možné jet vlakem pouze v případě, že se cestující pojedou podívat na rychlostní zkoušku. Ze stanice se už nikam nedostanou,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Lidé, kteří budou chtít jet do Vizovic, budou muset přestoupit v Malenovicích na autobus, který bude pokračovat po hlavní cestě. Po skončení městské rychlostní zkoušky vypraví České dráhy mimořádné vlaky do Otrokovic (0.25 hodin) a Vizovic (1.10 hodin).

Autobusové nádraží, přes které povede trasa rychlostní zkoušky, se přesune na Hradskou ulici.

Městský okruh si nejdříve v 16.30 projedou cyklisté v rámci klání Zlínská kola, pak pojedou atraktivní závod vozy Bugatti, které budou mít zázemí u zámku. Následovat bude přehlídka historických aut. První závodní jezdec Barum rally se na trasu vydá ve 21.15. Pojede se podle obrácené startovní listiny, takže nejlepší vyrazí před půlnocí.

Potíže se dají čekat během celého víkendu

Obzvlášť kritická může být dnes situace na kvítkovické křižovatce v Otrokovicích. Ta je přetížená i v běžné dopravní špičce, protože se na ní potkávají auta jedoucí ze čtyř důležitých cest, mimo jiné ze Zlína či Uherského Hradiště.

Během Barum rally však přibudou desítky závodních aut, jež mají opodál v areálu firmy Continental Barum servisní zónu.

Odpoledne se budou přesouvat na oficiální start a městskou rychlostní zkoušku do Zlína a přitom protnou kvítkovickou křižovatku. Podobně jako desetitisíce fanoušků rally, kteří se na Zlínsko chystají. Situaci navíc komplikují dopravní omezení kvůli opravám silnic v blízkém okolí.

„Řidičům doporučujeme, aby se dnes zcela vyhnuli silnici I/55 mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi, především pak úseku mezi Napajedly a Otrokovicemi. Tam musejí očekávat dlouhé zdržení v důsledku probíhajících stavebních prací i rally,“ vzkázala zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Pokud by řidiči jeli po hlavní cestě, zbrzdilo by je omezení u Napajedel, kde je rychlost snížená na 30 kilometrů za hodinu. Souvisí to s výstavbou druhé poloviny dálničního obchvatu Otrokovic.

„Je to kvůli bezpečnosti. Vyjíždějí tady nákladní auta ze stavby, mohla by zpomalovat provoz,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Cesta mezi Pohořelicemi a Komárovem bude uzavřená dnes od 6 do 14 hodin. Fanoušci se na ni nedostanou po staré cestě z Otrokovic, kterou silničáři uzavřeli právě kvůli výstavbě obchvatu. Budou muset jet například přes Napajedla.

„Lze předpokládat zvýšený provoz v okolních městech, zejména v Otrokovicích a Napajedlích,“ upozornila Javorková.

Provozu na kvítkovické křižovatce alespoň trochu pomůže úprava světelného signalizačního zařízení. Delší zelená svítí od Zlína při odbočení doleva na Uherské Hradiště nebo rovně na Objízdnou ulici, což platí i pro opačné směry. Naopak kratší interval je na odbočce do centra Otrokovic, protože řidiči mohou využívat nezpoplatněnou část dálničního obchvatu.

Toto opatření nesouvisí přímo s Barum rally, ale s tím, že se ve městě opravuje nadjezd u Baťova a tento úsek je uzavřený. „Přesto může být dnes křižovatka ucpaná auty. Řidiči by měli být obezřetní a tolerantní,“ podotkla otrokovická starostka Hana Večerková.

„Doporučila bych jim, aby se při cestě z Uherského Hradiště úplně vyhnuli Otrokovicím a zvolili do Zlína objízdnou trasu přes Březnici nebo Salaš,“ doplnila.

Na rychlostní zkoušku do Zlína se chystá 30 až 35 tisíc fanoušků motorismu. Navíc se o víkendu koná ve Vizovicích hudební festival Trnkobraní, kam dorazí kolem 20 tisíc lidí. Dopravní trable na Zlínsku tak mohou být skutečně velké.

„Fanoušci by se měli na rychlostní zkoušku do Zlína dostavit v dostatečném předstihu a nejlépe využít městskou hromadnou dopravu,“ sdělil zástupce ředitele zlínské městské policie Pavel Janík.

„Míst pro zaparkování bude nejen v centru města velmi málo a strážníci nebudou tolerovat parkování v místech, kde by byl omezen průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a hromadné dopravy,“ řekl.

Změní se trasa Pinduly?

Další potíže, ale jiného druhu, jsou v Jaroslavicích. Část tamních obyvatel sepsala petici, aby rychlostní zkouška Pindula nevedla přes ulici Drahy, v níž je řada domů hned u cesty. Soutěž se tady jela poprvé v roce 2017, loni měla pauzu kvůli výskytu prasečího moru.

„Škody utrpěly pásy podloží a povrch v krajích vozovky, jakož i fasády některých domů. Došlo k praskání zdí, škody byly na oknech, plotech,“ uvedl David Vlk, který v ulici Drahy bydlí. Považuje ji za velmi nevhodnou pro rally a vadí mu, že navzdory protestům radnice povolila trasu ve stejné lokalitě.

Město se hájí tím, že se mimo jiné obrátilo na komisi v místní částí Jaroslavice, v níž sedí její obyvatelé. „Komise řekla, že to není problém. Respektujeme její vyjádření. Máme za to, že jeden den v roce se to dá vydržet,“ reagoval primátor Jiří Korec.

„Většině obyvatel Jaroslavic to nevadí. I lidé na Drahách, s nimiž jsem se bavil, byli spíše rádi, že se tady něco děje,“ podotkl předseda komise Antonín Cekota.

V 80. letech ulicí Drahy jezdila rally Valašská zima. Podle Cekoty je dnes silnice ve slušném stavu, protože ji pořadatelé Barum rally lokálně opravovali, naposledy letos.

„Cesty, po nichž jezdíme a které se moc neopravují, opravíme před i po závodě. Když se nějaký majetek poškodí, tak jsme pojištění. Škodu vždy opravíme, abychom se na dané místo mohli vracet,“ řekl zástupce ředitele Barum rally Jan Regner.

I podle něho většina lidí z Jaroslavic s rychlostní zkouškou souhlasí, i když jsou někteří jednotlivci proti. O tom, jak to bude vypadat příští rok, nechce spekulovat. „Na základě mediálního tlaku ale ustupovat nebudeme,“ dodal Regner.

„Příští rok se zkusím domluvit s panem Regnerem, aby trasa vedla jinudy, pokud to bude jen trochu možné,“ podotkl zlínský radní pro dopravu Michal Čížek.

