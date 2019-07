Zlínský kraj vybírá autobusové dopravce na provizorní období

„K tomuto kroku přistupujeme proto, abychom od 15. prosince splnili svoji zákonnou povinnost a zajistili dopravní obslužnost kraje veřejnou linkovou dopravou,“ vysvětlil krajský radní přes dopravu Pavel Botek.

„Je to dočasné krizové řešení, které by nemělo platit déle než dva roky. Tedy do doby, než vybereme dopravce v rámci běžného výběrového řízení,“ doplnil.

Oslovenými společnostmi jsou Krodos Bus, ČSAD Uherské Hradiště, ČSAD Vsetín a Arriva Morava. Hejtmanství z nich vybere ty, které nabídnou nejlepší podmínky. Půjde přitom především o cenu.

„Byli jsme rádi, že nás kraj oslovil,“ přiznal ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. Firma miliardáře Zdeňka Zemka nyní zajišťuje zhruba polovinu autobusové dopravy v kraji. V tendru překvapivě neuspěla, protože nabídla vyšší ceny než konkurence.

Současné jízdní řády se budou měnit jenom mírně. „Půjde spíše o kosmetické změny, o úpravy některých časů,“ sdělil Botek.

Dočasné dopravce krajská rada schválí na svém nejbližším zasedání v polovině srpna.

Podle zrušené soutěže měly autobusy ročně najezdit o skoro pět milionů kilometrů víc než letos. Krajský úřad chtěl totiž naplno spustit integrovaný dopravní systém, v němž by cestující používali v různých typech veřejné dopravy jeden doklad. Ten začne platit s ročním, možná i větším zpožděním.

Výrazně více kilometrů měly najezdit i vlaky. Kraj s dopravci uzavřel smlouvy už v březnu, ale nedávno se s nimi dohodl, že výkon sníží asi o deset procent, což je přibližně 500 tisíc kilometrů ročně.

„Po zhruba roce situaci vyhodnotíme. Jsme rádi, že vlakoví dopravci pochopili naši situaci a vyšli nám vstříc,“ potěšilo Botka.

Kraj podal proti zrušení soutěže na autobusové dopravce rozklad, nebylo o něm však zatím rozhodnuto. I kdyby ale s rozkladem uspěl, nestihl by podle výsledků původní soutěže s dopravci včas podepsat smlouvy.

Vedení kraje chtělo výrazně navýšit počty kilometrů, které vlaky a autobusy najezdí, také proto, aby lidé opět začali jezdit ve větší míře veřejnou dopravou, z níž cestující postupně mizí.

Ročně by to stálo o 600 milionů korun více, což se některým zastupitelům zdálo příliš. I kvůli tomu nezvedli ruku pro vznik nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Zlínský kraj by ovšem zaplatil příští rok i při stejném počtu najetých kilometrů o zhruba 360 milionů korun více než letos.