Zlínsko volí do Senátu náhradu za rekordního absentéra Čubu

Dálnice jsou ve Zlínském kraji extrémně citlivé téma, protože místní řidiči už řadu let čekají na pokračování dvou z nich – D49 z Hulína do Fryštáku a dokončení obchvatu D55 v Otrokovicích.

V případě první dálnice ekologické organizace opakovaně upozornily na výskyt chráněných živočichů v její trase. Silničáři si zajistili výjimky, soud ale po žalobách aktivistů přípravu loni zastavil.

Dotazník pro kandidáty Jste pro úplný zákaz kouření v restauracích a barech? Miroslav Adámek (STAN) - lékař, primátor Zlína: ANO

Michaela Blahová (KDU-ČSL) - radní Zlínského kraje: ANO

Michal Filip (ANO) - lékař: ANO

Aleš Fuksa (Piráti) - novinář: ANO

Tomáš Goláň (Senátor 21) - daňový poradce: NE

Radim Jünger (ČSSD) - chirurg, traumatolog: ANO

Lubomír Nečas (SPOZ) - praktický a sportovní lékař: NE

Karel Nedbálek (Čes. suverenita) - právník, vysokoškolský učitel : NE

Radomír Rafaja (KSČM) - pracovník v pohostinství: NE Souhlasíte s proplácením nemocenské v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 procent? Adámek: NE

Blahová: ANO

Filip: ANO

Fuksa: ANO

Goláň: ANO

Jünger: ANO

Nečas: ANO

Nedbálek: NE

Rafaja: ANO Podpořil(a) byste referendum o vystoupení z Evropské unie? Adámek: NE

Blahová: NE

Filip: NE

Fuksa: NE

Goláň: NE

Jünger: ANO

Nečas: NE

Nedbálek: NE

Rafaja: ANO Jste pro přijetí zákona, který zrychlí výstavbu dálnic a omezí práva ekologických aktivistů? Adámek: ANO

Blahová: ANO

Filip: ANO

Fuksa: ANO

Goláň: NE

Jünger: ANO

Nečas: ANO

Nedbálek: ANO

Rafaja: ANO Povolil(a) byste prodej o svátcích v obchodech s rozlohou nad 200 metrů čtverečních? Adámek: NE

Blahová: NE

Filip: NE

Fuksa: NE

Goláň: ANO

Jünger: ANO

Nečas: NE

Nedbálek: ANO

Rafaja: ANO Zrušil(a) byste ekonomické sankce vůči Rusku? Adámek: NE

Blahová: NE

Filip: ANO

Fuksa: NE

Goláň: NE

Jünger: ANO

Nečas: ANO

Nedbálek: ANO

Rafaja: ANO Má být držení zbraní zajištěno ústavou? Adámek: NE

Blahová: NE

Filip: NE

Fuksa: NE

Goláň: NE

Jünger: NE

Nečas: ANO

Nedbálek: NE

Rafaja: ANO Jste pro přímou volbu starostů? Adámek: ANO

Blahová: NE

Filip: NE

Fuksa: ANO

Goláň: NE

Jünger: ANO

Nečas: ANO

Nedbálek: ANO

Rafaja: NE Zrušil(a) byste elektronickou evidenci tržeb (EET)? Adámek: NE

Blahová: NE

Filip: NE

Fuksa: ANO

Goláň: ANO

Jünger: NE

Nečas: ANO

Nedbálek: NE

Rafaja: NE Pozn.: Kandidáti jsou řazeni abecedně. Senátní volby se na Zlínsku (volební obvod číslo 78) konají v pátek 18. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 19. května od 8 do 14 hodin.

Pomoci má nový zákon, který má ambici stavbu dálnic zrychlit. MF DNES oslovila devět kandidátů do doplňujících senátních voleb na Zlínsku, zda by pro něho zvedli ruku. Osm z nich bylo pro, jen Tomáš Goláň (Senátor 21) má výhrady.

„V této věci bych urychlil práci úřadů a soudů, které o námitkách aktivistů rozhodují. A to tak, že se stanoví pevné lhůty pro vyřízení,“ vysvětlil Goláň.

Brněnský krajský soud o jedné z žalob aktivistů týkající se D49 rozhoduje déle než rok. Žádnou lhůtou vázán není. Od letoška ale platí novela zákona o urychlení výstavby, podle níž mají soudy v podobných případech rozhodnout do 90 dní.

Jiní kandidáti by dali přednost zákonu, díky němuž by se mohli aktivisté vyjádřit během povolovacího procesu omezeně – například pouze v územním řízení, ale ve stavebním už ne.

„V současné době některé takzvané ekologické organizace dlouhodobě brání výstavbě dálnic mnohdy z nesmyslných důvodů,“ argumentuje Lubomír Nečas (SPO-Zemanovci). „Aktivisté nemohou mít bezbřehá práva. Je třeba jasně definovat pravidla,“ souhlasí Michaela Blahová (KDU-ČSL).

Aleš Fuksa (Piráti) tak striktní není, byť i on je pro tento zákon. „Je to o větší diskusi, nic není černobílé. I aktivisté mají mnohdy reálné argumenty,“ sdělil Fuksa.

Většina: Proplácet nemocenskou, referendum o EU nevypisovat

Až na dvě výjimky se kandidáti vyslovili také pro proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci z 60 procent a proti referendu o vystoupení Česka z Evropské unie.

Hlasování občanů v této věci chtějí jen Radim Jünger (ČSSD) a Radomír Rafaja (KSČM). Jejich argumenty jsou si podobné.

„Lidé nejsou hloupější než politici. Je ale potřeba vysvětlit výhody a nevýhody,“ myslí si Jünger.

„Občané by měli mít právo sami rozhodnout o členství v EU, stejně jako měli možnost se rozhodnout o vstupu do EU,“ podotkl Rafaja.

Ostatní politici spíše zdůrazňují důvody, proč v Evropské unii zůstat, a také to, že ve veřejném prostoru chybí dostatek informací.

„Jelikož u nás stále neprobíhá relevantní, věcná, faktická a spravedlivá diskuse o kladech a záporech tématu případného referenda, nemůžu se ani já sám spravedlivě rozhodnout, zda je lepší pro, či proti,“ řekl Karel Nedbálek (Česká suverenita).

„Evropskou unii nevidím jako hrozbu, ale naopak jako příležitost prosadit a uplatnit naše zájmy a schopnosti,“ uvedl Michal Filip (ANO).

Spor o EET či volbu starostů

Naopak hodně rozdílné názory zazněly na to, zda by se starostové měli volit přímo. Jde přitom o reálný scénář, vládní hnutí ANO má posílení pravomocí starostů v programu. Zlínský primátor Miroslav Adámek (STAN) by byl pro, ovšem nejprve jen v obcích a menších městech do dvou tisíc obyvatel.

„Tam se lidé dobře znají a mělo by to smysl. Pokud by se to osvědčilo a dořešilo legislativně, mohlo by se to rozšířit i na větší města. V budoucnu by se tak mohl volit primátor přímo i ve Zlíně,“ uvedl Adámek.

„Je to obdoba prezidentských voleb, jen v menším měřítku. Lidé si zaslouží za starostu člověka, kterého si nejvíce váží,“ doplnil Fuksa.

Nesouhlasil by ale například – a trochu překvapivě – kandidát ANO Filip. „Máme systém zastupitelné demokracie a to by byl nesystémový, špatně předvídatelný zásah do něj, byť vypadá lákavě,“ tvrdí Filip.

Byl by však proti zrušení elektronické evidence tržeb (EET), kterou také zavedlo ANO. Podobný názor má Blahová, byť s výhradou.

„Uvítala bych lepší podmínky, například v tom, že by se data, která se zaznamenávají okamžitě, předávala jednou za měsíc,“ řekla Blahová.

„Poctivým to nevadí. Podnikatelé, kteří poctivě odvádí daně, nemají problém s přiznáváním údajů úřadům,“ prohlásil Jünger.

„EET bych upravil a dále nerozšiřoval,“ poznamenal Adámek.

Zazněla ale i kritika. „Zrušil bych další vlny EET, a to především pro malé firmy a podnikatele s nízkými příjmy,“ popsal Nečas.

„Nejsem proti evidenci tržeb jako takové, ale zákon je špatně napsaný a nefunguje,“ dodal Goláň.