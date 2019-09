Soutěž na Velké kino bude stát pět milionů, stále není jasné, co s ním

„Je to nová forma architektonické soutěže, která je časově delší a finančně náročnější. Navíc se v republice zatím tolik nedělá a abychom neudělali hned na začátku chybu, najali jsme si firmu, která nám s tím pomůže,“ vysvětlil primátor Zlína Jiří Korec. „I to musíme zaplatit.“

Radnice před více než rokem uvažovala o vyhlášení klasické architektonické soutěže. Pak ale zvolila soutěžní dialog. Podle Korce je to lepší varianta hlavně proto, že město může do soutěže v jejím průběhu zasahovat, upřesňovat podmínky a reagovat.

„Kdybychom to takto neudělali, tak se tady bavíme další rok dva o tom, jaké podnikatelské aktivity tam povolíme,“ upřesnil Korec. „Ale my to dnes nedokážeme přesně říct, protože možnosti prostoru neznáme.“

Zájemci, kteří se do dialogu přihlásí, musejí počítat s tím, že náklady na navrženou přestavbu by se měly vejít do částky 250 milionů korun. Takový finanční limit si zástupci Zlína stanovili.

Výsledek soutěže má být jasný v dubnu nebo květnu příštího roku. Se stavebními pracemi by se tak mohlo začít v roce 2021 a měly by trvat zhruba dva roky.

Přestavba památkově chráněné budovy z baťovské éry je nutná. Radnice ji před více než třemi lety musela uzavřít, protože budova byla v havarijním stavu. Od té doby je nepřístupná.

Město chce především zachovat kinosál, který by ale bylo možné využívat také pro jiné kulturní akce a účely. V budově by mohlo vzniknout i muzeum kinematografie a další prostory pro aktivity spojené s filmem. Přesnější a konkrétnější představu využití kina by měl přinést právě připravovaný soutěžní dialog.