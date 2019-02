Za ubití psa smetákem dostal muž podmínku, majitel se rozsudku nedožil

„Soud muže uznal vinným z přečinu týrání zvířat,“ potvrdil mluvčí okresního soudu David Kolumber. „Rozhodnutí zatím není pravomocné,“ dodal.

Muž během líčení vyjádřil lítost, hned po činu však pro TV Prima uvedl, že ho smrt psa nemrzí, protože musel devět let snášet jeho štěkání.

„Já jsem k tomu měl důvod. Když jsem byl na schodišti, tak to hulákalo, před barákem to hulákalo. Třikrát se mi ta potvora zakousla do nohavice. Tak říkám: A dost! Vzal jsem smeták, který byl u dveří. Bránil jsem se,“ hájil se Okál (viz též Muž ve Zlíně ubil sousedova jorkšíra smetákem. Pořád to hulákalo, říká).

Také u soudu zopakoval, že na něj pes neustále útočil. Svědkové ale vyvrátili, že by byl pes agresivní. Shodli se, že pouze štěkal.

Muž byl na fenku fixovaný, zemřel půl roku po její smrti

Incident se odehrál na chodbě bytovky ve zlínské místní části Lazy, kde oba muži žili.

„Fenka utíkala po schodišti k hlavním vchodovým dveřím, kde na svého pána čekala a štěkala. Její hlasitý projev rozlítil čtyřicetiletého muže, který žije v tomtéž bytovém domě a šel právě kolem. Udeřil fenku metlou, která stála u dveří,“ popsala případ zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Desetileté fence, která byla křížencem jorkšíra s knírače, muž rozbil lebku. Když k ní přišel majitel, krvácela a chrčela. Podle znalců umírala víc než 30 minut. Soud konstatoval, že zemřela zvlášť trýznivým způsobem.

Fenka patřila 70letému muži, který na ni byl značně fixovaný, protože měl v posledních letech pouze ji. Rozsudku se nedožil, zemřel loni na podzim.