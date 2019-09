Na zlínské radnici vyměnili skoro stoletá okna, nová bude i fasáda

„Výměna oken ve vnější fasádě a skleněných výplní střešních otvorů vyjde na zhruba jedenáct milionů korun. Jde o docela velkou akci, na niž můžeme získat dotaci až padesát procent,“ podotkl náměstek primátora Pavel Brada, který má na starosti majetek města. „Okna už byla ve špatném stavu,“ doplnil.

Radnice všechny kroky probírala s památkáři, kteří museli se záměrem souhlasit.

„Řešili jsme to poměrně dlouho, nakonec jsme se dohodli na replikách původních oken,“ vysvětlil Brada.

„Nová okna budou dřevěná a budou mít shodné členění i výraz jako současná,“ podotkl Ladislav Buchta z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Okna na budově zlínské radnice jsou různého stáří. „Nejmladší na střeše mají asi třicet let, u výtahu a zadního schodiště byla 45 let stará a ostatní okna jsou původní, tedy z roku 1923. V průběhu let se v různém rozsahu opravovala,“ upřesnil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Okna potřebují výměnu z estetického i praktického hlediska, protože nová budou více šetřit energii na vytápění.

Výměna všech oken vyjde na téměř devatenáct milionů korun, z toho dotace bude činit přes sedm milionů korun. Poskytuje ji ministerstvo životního prostředí.

Úspora nákladů na výdajích za teplo pak může být kolem deseti procent.

Součástí výměny byl i návrat barevných skleněných vitráží do obřadní síně budovy. „Jsou to repliky původních vitráží, jejich tvar vychází z dochovaných historických fotografií,“ sdělil Buchta.

Repasovaná jsou i původní oblouková okna v infocentru radnice.

Město se ještě nedohodlo na případné proměně fasády, jejím odstínu a dalších věcech. „Fasáda by se mohla upravit příští rok,“ dodal Brada.