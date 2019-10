Zlín chce zklidnit dopravu v centru, zdražil dlouhodobé parkování

Velké změny čekají řidiče, kteří jezdí do centra Zlína. Tento týden totiž začal platit nový ceník parkování.

Motoristé, kteří tady nechají svoje auto na kratší dobu, do 30 nebo 60 minut, budou mít výhodnější tarif, naopak za dlouhodobější stání si připlatí.

„Cílem je, aby si lidé mohli ve městě vyřídit potřebné záležitosti a následně uvolnili místo dalším. Nechceme, aby v centru stála auta déle, než je nezbytně nutné,“ uvedl radní Michal Čížek (ANO), který má na starosti dopravu.

„S výší parkovného se nehýbalo delší dobu. Naše motivace ale nebyla finančního rázu. Chceme zlepšit dopravní situaci v centru Zlína a zvýhodnit řidiče, kteří sem přijedou na kratší dobu,“ podotkl náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Nejdražší bude parkování přímo ve středu města kolem náměstí Míru. Na Bartošově ulici vyjde základní sazba na 30 korun za půl hodiny, dvě hodiny stání na 120 korun a každá další započatá hodina na 120 korun. Naopak zadarmo zůstává první hodina na plochách pro auta u Tržnice a Velkého kina.

Jednou z nejlevnějších možností, jak odstavit auto na celý den blízko centra, je velké parkoviště na Březnické ulici poblíž univerzity. Zde se cena zvýšila z 30 na 50 korun za den, ale zároveň má přibýt volných míst.

„Dříve tady bylo možné koupit měsíční parkovné za 350 korun a tuto možnost využívalo hodně lidí. Nyní jsme měsíční permanentku zrušili a očekávám, že se to na místě projeví,“ podotkl Čížek.

Platit se bude na více místech

Do budoucna magistrát počítá s rozšířením počtu ulic, kde se platí za parkování. Nově přibudou náměstí T. G. M., Lorencova ulice, Lešetín nebo třída T. Bati v úseku u náměstí Míru. Nový patrový parkovací dům by také mohl vzniknout pod sportovní halou.

„Tato varianta je na stole už delší dobu,“ zmínil Landsfeld. „Byly i úvahy, zda proměnu místa nespojit s opravou zimního stadionu, ale nakonec jsme se rozhodli jinak. Celé území zpracuje architektonická studie, která jej bude řešit jako celek. Parkování může být jednou z náplní tohoto prostoru. Ostatně už dnes tam stojí auta.“

Všechny změny jsou motivovány snahou snížit dopravní zatížení centra. Zlín je jedním z mála měst v zemi, jehož středem vede hlavní silnice.

„Chceme, aby střed města žil a aby se v něm cítili dobře hlavně ti, kteří v něm bydlí,“ uvedl Čížek.

Proto se připravuje další přelomový krok, kterým je zavedení rezidentních zón pro obyvatele centra města. Měli by přitom platit výrazně méně než řidiči odjinud. Lidé si nově mohou zažádat o roční parkovací kupon, garantované stabilní místo však mít nebudou.

„Také chystáme pilotní projekt v Sadové ulici, kde si chceme v praxi ověřit, jak bude systém funkční a co přinese obyvatelům,“ naznačil Čížek.

Kromě toho se město pustí i do vybudování záchytných parkovišť, vytipovány jsou lokality Vršava, Příluky a Malenovice. Řidiči by tady mohli zaparkovat a pak do města dojet MHD.

S tím souvisí další chystaná novinka, auta mířící do středu Zlína budou na parkoviště navádět nové navigační tabule, které hodlá magistrát pořídit. Budou na nich informace o tom, kde je zrovna volno.

Z parkovišť zmizí stávající „budky“ s pracovníky, kteří vybírají parkové. Nahradí je závorový systém.

Opozice: Chybí koncepce

Opozice snahu o změny v parkování ve středu Zlína vítá. Schází jí však dlouhodobější vize.

„Prohlášení, že radnice bude řešit v parkování jen to, co se dá řešit do konce volebního období, je z jedné strany logické, ale ne pro řidiče. Dlouhodobější koncepce rozvoje města včetně plánu realizace investic nám ve Zlíně bolestně chybí a parkování se to také týká,“ zmínil lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

Podle něj je třeba rovněž vyřešit i situaci na třídě T. Bati naproti náměstí Míru. „Stání zásobovacích aut v levém pruhu je pro řidiče hodně nebezpečné,“ upozornil Vančura.

Také zastupitel Ivo Mitáček (Rozhýbejme Zlín) říká, že krajské město by potřebovalo materiál, který by potíže s auty řešil v dlouhodobém měřítku.

„Řidiče můžete různými metodami přesvědčovat, aby tak často nejezdili do centra, ale to je jen částečné řešení. Například zdražení parkovného sice může někoho odradit, pro jiné řidiče však není vyšší cena problém,“ podotkl Mitáček.

Parkovací novinky se týkají také největšího městského sídliště Jižní Svahy. Na Podlesí a na Honech bude platit zákaz stání pro auta o délce nad pět metrů a město chystá stavbu dvou parkovacích domů. První má vzniknout na ulici Středová na volné ploše u trolejbusové točny, druhý pod prvním segmentem.

„Studie na tyto parkovací domy je již zadaná. Ve hře je také prostor po zbouraném torzu jako dočasné parkoviště,“ řekl mluvčí radnice Tomáš Melzer.