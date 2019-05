Lékař musí být pokorný, říkal oceňovaný zlínský „očař“ a tak i žil

Ještě donedávna docházel za svými pacienty.

„Lékař musí být pokorný. Osobně jsem měl nejraději lidi z pasek, z valašských kotárů. Ti byli opravdu vděční. Akademici byli rádi, že mají zrak, ale to byly osobnosti, které jsem operoval trochu se strachem. Pasekáři byli vděční i za kousek vidění,“ prozradil lékař v rozhovoru pro MF DNES.

Provázela ho pověst skromného, klidného a vstřícného lékaře s lidským přístupem. Zároveň byl uznávaný mezi kolegy jako špičkový profesionál a vědec v Česku i v zahraničí.

A byl to právě Kuběna, kdo Zlínu v 70. letech zajistil pověst města, do kterého se kvůli operaci očí jezdilo z celé republiky i Slovenska.

Do Zlína přišel z Olomouce jako dvaačtyřicetiletý lékař s téměř dvacetiletou praxí vedle světové kapacity, očního lékaře Václava Vejdovského.

Malé okresní pracoviště dokázal jako vedoucí lékař proměnit na oddělení srovnatelné s oční klinikou. Zasloužil se o stavbu nového očního pavilonu s kapacitou 56 lůžek, třemi operačními sály a specializovanými ambulancemi.

To se mu podařilo v době normalizace, přestože byl nestraník. V roce 1978 koupila nemocnice první operační mikroskop a Kuběna rozšířil do té doby prováděné operace šedého a zeleného zákalu a šilhání o operativu sítnice a transplantace rohovky. Oddělení vedl do roku 1988. Pak si otevřel se synem Tomášem vyhledávanou oční ordinaci.

„Byl to vzácný člověk, měl velmi široký přehled odborných znalostí a výjimečný přístup k lidem. Považuji ho za zakladatele tradice oční chirurgie ve Zlíně,“ prohlásil o Kuběnovi primář oční kliniky Geminy Pavel Stodůlka.

Karel Kuběna byl také vysokoškolským pedagogem a vědcem.

„Časem budeme mít třeba brýle s mikrokamerou, která bude přenášet podněty, jež vidíme před sebou, do zrakového centra v zadním mozkovém laloku, ke kterému vedou miliony vláken. Jejich systém je něco neuvěřitelného, až nad tím člověk žasne,“ prohlásil.

Jeho jméno nese více než čtyřicet odborných prací. Přednášel v Nizozemí, Německu, Sovětském svazu, později i v Kanadě a Japonsku.

V roce 2014 dostal Cenu za celoživotní přínos oční medicíně.