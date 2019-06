Na Zlínsku hořela tuna chemikálie, lidé neměli větrat a vycházet

V areálu lhotské firmy zasahovaly čtyři jednotky hasičů - ze stanice Zlín, Uherské Hradiště, z Vizovic a ze Zádveřic, uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Hořela paleta s chemickou látkou obsahující chlor.

„Požár měli hasiči brzy pod kontrolou. Naštěstí při požáru nedošlo ke zranění žádné osoby,“ řekla mluvčí.

Z hořící látky však stoupal do ovzduší hustý kouř, proto hasiči o této události vyrozuměli obyvatele Lhotska a také Bratřejova, Loučky a Vizovic. „Lidé byli vyzváni k tomu, aby nevětrali a pokud možno zdržovali se co nejméně venku, a to až do odvolání,“ uvedla Javoříková.

Hasiči zásah ukončili krátce před polednem. Ve stejnou dobu také zrušili bezpečnostní opatření pro lidi z obce i okolí. „Ovzduší již není nijak znečištěno touto chemickou látkou. Lidé mohou bez obav větrat a pohybovat se venku,“ dodala.

Příčinu vzniku požáru hasiči nadále šetří. Škoda se bude pohybovat v řádu desetitisíců korun.