Zlínská pobočka soudu může být na několika adresách, jasno ještě není

„Máme pasporty a fotodokumentaci z návštěv. Nebytové prostory se mi líbily v obou budovách,“ přiblížil Bořek. „Chystám se na ministerstvo spravedlnosti, musíme se v hrubých obrysech dohodnout na dalším postupu.“

V obou budovách by se musela upravit dispozice, aby tam byly soudní síně a aby byla dodržena bezpečnostní pravidla pro dopravu lidí z vazby či výkonu trestu.

To by se podle Bořka dalo vyřešit. Výhodu Spuru vidí v tom, že jeho sídlo stojí v Loukách téměř v sousedství okresního soudu, kde sídlí i pobočka krajského soudu.

„Stěhování by tam bylo jednodušší,“ zmínil Bořek. „Ale přece jenom se mi zdá, že prostory Tescomy jsou z hlediska dispozice a oddělení od ostatních prostor výhodnější.“

Bořek se s majiteli obou firem ještě nepotkal, nejdříve chce věc probrat na ministerstvu. „Ještě jsme nezačali jednat, ale nebráním se setkání,“ uvedl už dříve jednatel Tescomy Petr Chmela.

„Je to jedna z variant k řešení jejich situace,“ podotkl ředitel Spuru Tomáš Dudák. „Dali jsme jim informaci, že je tady budova vedle soudu a jsou v ní prostory k pronájmu.“

Bořek si myslí, že dlouhodobý pronájem ucelených nebytových prostor státu na dobu určitou může být pro soukromého majitele zajímavý. Jestli ale k nějaké dohodě dojde, zatím není jisté. Ministerstvo spravedlnosti už odmítlo vznik regulérního krajského soudu ve Zlíně.

„Ministerstvo spravedlnosti se zabývá otázkou ekonomických úspor, snižováním počtu zaměstnanců, takže o ničem podobném neuvažujeme,“ prohlásil před nedávnem mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Otázka je, jak se resort postaví k případnému vzniku rozšířené pobočky v pronajatých prostorách.

Prostorové kapacity v Brně už nestačí

Bořek upozorňuje na to, že je třeba situaci řešit, protože agendy insolvenčních řízení přibývá a brněnský soud je na hranici personálních a prostorových kapacit. Usiluje proto, aby ve Zlíně vznikla rozšířenější pobočka, kam by se 30 procent těchto případů mohlo přesunout, což by pro zdejší lidi navíc znamenalo, že by nemuseli jezdit do Brna.

„Nemůžeme jen nečinně sedět. Na nějakém řešení se musíme dohodnout,“ upozornil Milan Bořek. „Jinak nám na insolvenčním úseku budou v příštích letech narůstat počty nevyřízených věcí, což nechceme.“ Jedním z řešení je také rozšíření brněnských prostor, což ale podle Bořka nevypadá zatím příliš reálně.

Ve Zlíně je dnes na pobočce jedenáct soudců, do tří až pěti let by jich mělo být 25, plus osmdesát úředníků. Cílový stav má být přibližně čtyřicet soudců a sto dalších zaměstnanců.

To už by ideálně podle Bořka nová pobočka sídlila v bývalé budově okresního soudu v centru Zlína. Objekt už několik let chátrá, protože se o pozemky kolem něj vedou soudní spory. Jeho vlastníkem je město, které nemá jasnou představu o dalším využití.