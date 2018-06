Volby ve Zlíně: Opozice už má lídry, primátor Adámek chce pokračovat

Starostové měst budou na podzim obhajovat Lídry do podzimních komunálních voleb v dalších větších městech Zlínského kraje představila zatím jen část stran a hnutí. Jedničkou kandidátky hnutí ANO v Kroměříži se stal předseda okresní agrární komory Jan Hašek. Současný starosta Jaroslav Němec, který byl zvolený za ANO před čtyřmi lety, se s hnutím nepohodl a bude kandidovat jako nezávislý pod jinou „značkou“ (viz též ANO v Kroměříži se rozštěpilo, předčasné volby ale nebudou). V Uherském Hradišti je lídrem za ANO podnikatel Tomáš Janča, ve Vsetíně architektka a městská radní Martina Hovořáková. „Řádově budeme kandidovat ve 40 městech a obcích v kraji,“ řekl krajský předseda ANO Pavel Pustějovský. Téměř jasno mají i lidovci. V Kroměříži strana nasadí místostarostu a krajského zastupitele Pavla Motyčku a ve Vsetíně starostu Jiřího Růžičku. V Uherském Hradišti by mělo být známé jméno lídra v nejbližších dnech. Jedničkou ODS v Kroměříži bude bývalá starostka a současná ředitelka tamějšího domu kultury Daniela Hebnarová, v Uherském Hradišti znovu povede kandidátku současný starosta a poslanec Stanislav Blaha. Ve Vsetíně pak ODS sází na opozičního zastupitele Romana Kalabuse. Piráti hodlají kandidovat ve všech okresních městech regionu. Lídrem v Kroměříži bude předseda místního sdružení Vratislav Krejčíř. Do čela ho vynesly primárky, které se chystají i v dalších městech. „Uskutečnit by se měly do konce června,“ uvedl krajský šéf Pirátů Marek Houser. Sociální demokraté schválí své kandidátky mimo Zlín do konce měsíce, podobně i KSČM a SPD Tomia Okamury. Hnutí STAN ve Vsetíně povede místostarosta Tomáš Pifka. V Uherském Hradišti jednají o spolupráci se sdružením KRUH a TOP 09, v Kroměříži podpoří kandidátku Starostů hnutí ZVUK 12. TOP 09 postaví vlastní kandidátku v Kroměříži, kde bude lídrem krajský předseda Vít Peštuka.