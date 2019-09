Ticho kolem nemocnice. Koalice ji nyní neřeší

Svoje pozemky prodávali s vědomím toho, že na nich vznikne nová krajská nemocnice. Teď mají bývalí majitelé lukrativních ploch ve Zlíně-Malenovicích pochybnosti. A nejsou sami.

Dlouhodobě se totiž ukazuje, že v této otázce se nedokáže shodnout nejen vedení kraje s opozicí, ale že stejný názor nepanuje ani uvnitř samotné koalice.

A přestože jde o zásadní téma, které se dotýká celého kraje, od neúspěšného červnového hlasování zastupitelů se koalice nesešla a stále není ani jasné, co bude dál.

„Vybírali jsme si dovolené a do zářijového zasedání je ještě daleko. Určitě ale jednat budeme,“ konstatoval lidovecký hejtman Jiří Čunek.

Jakým způsobem chce dosáhnout shody, neřekl. Po poslední schůzi zastupitelů však šel tak daleko, že své koaliční partnery z hnutí ANO veřejně nazval „podrazáky“, protože hlasovali proti nové nemocnici nebo se zdrželi a tím podle něj nesplnili slib, který čtyři dny předtím dali.

O slibu mluvil nejen Čunek, ale i radní Petr Gazdík (STAN), náměstek Josef Zicha (STAN) či zastupitel Josef Bazala (KDU-ČSL).

Krajský šéf ANO a zastupitel Pavel Pustějovský, radní Margita Balaštíková nebo zlínský primátor a krajský zastupitel Jiří Korec naopak shodně říkají, že žádný slib nedali. Zastupitel Stanislav Devátý (ODS) se k tomu nechtěl vyjadřovat.

„Trvali jsme na některých dokumentech a bylo řečeno, že je dostaneme před hlasováním. Dostali jsme je ale až deset minut po začátku schůze a ještě ne úplné. To není standardní,“ prohlásila Balaštíková.

Zastupitelé musejí schválit novou koncepci zdravotnictví

Neshoda mezi politiky šéfujícími hejtmanství je ovšem znát delší dobu. Koaliční zastupitelé si už dříve stěžovali, že některé body s nimi vedení kraje dostatečně neprobírá. Kromě nemocnice třeba i změny v dopravě nebo nejnověji převedení domovů pro seniory na obce a města.

Jestli koalice nakonec dokáže najít společnou řeč, se může ukázat už na začátku září, kdy je naplánované nejbližší jednání zastupitelů. Předtím bude ještě několikrát zasedat rada. Pustějovský už po červnovém hlasování mluvil o tom, že radě navrhne, aby zadala zpracování studie modernizace areálu současné nemocnice. Pokud hnutí ANO dodrží svůj plán, posune se případ špitálu dál. Může se ale stát, že s tím nikdo jiný z rady souhlasit nebude a tento nápad tak padne.V tom případě je možné, že Čunek bude hledat hlasy pro schválení nové nemocnice v Malenovicích mezi ostatními zastupiteli. Také se však může stát, že toto téma politici diplomaticky „podrží“ až do příštího podzimu, kdy se uskuteční krajské volby.

„Kolegové oddalují své rozhodnutí z politických důvodů, protože hledají téma, kterým se ode mne odliší. Ale nová nemocnice bude stát, i kdyby ji měl postavit někdo jiný,“ prohlásil na adresu ANO Čunek.

„Politiku z toho udělal pan hejtman. Nekomunikoval, materiály posílal pozdě a nedodal srovnatelnou variantu modernizace nemocnice, kterou chceme od začátku. Bez ní nemám jistotu, co je správné. Hlavním tématem voleb to samozřejmě být může,“ reagoval Pustějovský.

Ať už rozhodnutí padne, nebo ne, o krajském zdravotnictví se stejně bude nadále diskutovat. Zastupitelé totiž musejí schválit novou strategickou koncepci zdravotnictví do roku 2030, protože ta současná letošním rokem končí.

Návrh zpracovává odborná firma z Mostu, vyjde na 2,4 milionu korun a má být hotový na podzim. Jde o zásadní dokument řešící rozsah zdravotní péče, modely řízení nemocnic, zefektivnění práce kvůli chybějícímu personálu, nové potřeby s ohledem na stárnoucí populaci, ekonomiku nebo rozvoj služeb.

I do něj by měla být zařazená například otázka sloučení čtyř krajských nemocnic do jedné, na které se koalice před rokem neshodla.