Na zlínský festival dorazí hvězda Hry o trůny i syn Ennia Morriconeho

První festivaloví hosté už dorazili do Zlína, diváci usednou do sedaček a lidé, kteří se chtějí bavit mimo kinosály, si mohou vyzkoušet virtuální realitu, zúčastnit se filmového workshopu či vyrazit na koncert.

Letošní 58. ročník Zlín Film Festivalu potrvá do soboty 2. června. Hlavní dramaturgická linka se vine kolem česko-slovenské kinematografie, ale jedna z největších a nejstarších filmových přehlídek pro děti a mládež na světě toho nabízí daleko více. V posledních letech ji navštívilo přes 100 tisíc lidí.

Festivaloví hosté

Jeho podpis bude chtít každá náctiletá fanynka fantasy seriálu Hra o trůny. Šestnáctiletý irský herec Art Parkinson v něm ztvárnil Ricka Starka. Z Itálie přijede Andrea Morricone, syn fenomenálního skladatele Ennia.

Festival ve světové premiéře promítne snímek režiséra a producenta Lubomíra Haltmara 72 hodin v Bangkoku, k němuž Andrea Morricone mladší složil hudbu. Pojednává o ztraceném dvouletém chlapci.

„Je třeba si uvědomit, že dvouleté dítě ještě neumí mluvit, takže hudba ve filmu měla vyjádřit pocity a zážitky dítěte ztraceného v Bangkoku,“ uvedl Morricone.

Projekci, která se uskuteční v pondělí od 19 hodin v Kongresovém centru, bude předcházet koncertní vystoupení Andrea Morriconeho. Mimo stěžejní skladby z filmu zazní i filmové melodie jeho otce či jejich společná kompozice, která vznikla k filmu Bio Ráj.

Do Zlína dorazí i desítky dalších známých tváří z branže, jako například Anna Geislerová, Jan Čenský, Dana Morávková, Ondřej Gregor Brzobohatý či Petr Koliha.

Česko-slovenská kinematografie

Hlavním pilířem letošního ročníku je česko-slovenská kinematografie. Festival chce připomenout 100. výročí vzniku Československa a nachystal tři sekce obsahující 43 děl.

„Promítat budeme například kolekci českých a slovenských dětských filmů a pohádek sestavenou hereckými a filmovými osobnostmi, doplněnou jejich autentickými vzpomínkami,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Diváci se mohou těšit na prověřené tituly, jako Ať žijí duchové, Tři veteráni, S tebou mě baví svět, Byl jednou jeden král nebo Potkali se u Kolína, slovenskou tvorbu zastoupí nezapomenutelná Perinbaba.

Festival se zaměří i na 120. výročí vzniku prvních českých filmů. Národní filmový archiv nachystal speciální komentovaný blok filmů Jana Kříženeckého z konce 19. století.

„V krásném prostředí místního parku se budou v Biografu za klavírního doprovodu promítat československé němé komedie z prvních desetiletí, jako Byl první máj, Noční děs, Zlaté srdéčko či Roztržené foto,“ upozornila Pášmová.

Filmy z celého světa

Návštěvníci mají jedinečnou možnost vidět díla nejen z tradičních filmařských velmocí, ale i ze zemí, jako je Svazijsko, Faerské ostrovy, Kolumbie nebo Chile.

„Dramaturgové programového oddělení Zlín Film Festivalu zhlédli letos opět přes dva tisíce snímků, aby z nich vybrali 300 filmů, které se představí festivalovým divákům,“ zmínila Pášmová.

Zastoupeno bude 55 zemí světa. Mimořádná pozornost bude věnována rakouské kinematografii, která se představí patnácti filmy.

Tradiční zájem poutají zahajovací filmy. Zatímco večerní zahájení pro dospělé bude patřit premiéře slovenskočeského snímku Nina, dopolední start pro děti obstará islandský snímek Falkoni, který se představí v mezinárodní premiéře.

Tradiční ocenění

Za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež festival ocení hereckou dvojici Magda Vášáryová a Jaromír Hanzlík. Zlaté střevíčky převezmou na závěrečném galavečeru 1. června.

„Oba herci letos slaví významné životní jubileum a mají spojitost se Zlínem. Jaromír Hanzlík se objevil ve filmu Metráček a Magda Vášáryová hrála hlavní roli ve filmu Karla Zemana Na kometě,“ připomněla Pášmová.

Hvězdu na chodníku slávy před Velkým kinem získá další herecké česko-slovenské duo - Ivana Andrlová a Maroš Kramár. Spolu se potkali v pohádce Za humny je drak, kterou natočilo zlínské, tehdy ještě gottwaldovské studio.

Doprovodný program

Na desítky akcí láká doprovodný program. Tvoří ho řada divadelních představení, koncertů, workshopů, odborné přednášky, výstavy, interaktivní a benefiční programy, ale také sportovní a společenské akce.

Rozprostře se doslova po celém městě, stěžejním místem je zámek a prostor kolem něj s řadou atrakcí a tvůrčích dílen či park Komenského s divadelní a koncertní zónou. Další koncertní prostor je připraven na náměstí T. G. Masaryka pod Domem umění.

Do Zlína přijedou kapely jako No Name, Turbo nebo Wohnout. Pořadatelé připravili také komponovaný program složený z toho nejlepšího z tvorby Karla Svobody, Petra Hapky, Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala, Angela Michajlova či Jana Hammera.

„Komponovaný večer ‚Zazpívej mi film‘ nebude jen o poslechu známých filmových písní. Diváci se do něj mohou sami aktivně zapojit, mohou se těšit i na hudební improvizace a také na nové a netradiční hudební aranže,“ nastínila výkonná ředitelka filmového festivalu Jarmila Záhorová.

Tradiční součástí je dražba umělecky ztvárněných filmových klapek. Letos se sešlo 145 originálních děl, jejichž aukce se koná v neděli v Kongresovém centru.

Ulice Zlína zaplní už potřetí běžci festivalového půlmaratonu, jimž bude patřit sobota 2. června.