Hlavní ceny zlínského festivalu jdou do ciziny, diváky zaujal český film

„Dnešním pohádkám už nerozumím,“ říká Hanzlík Králů hrál několik, role princů se ale Jaromíru Hanzlíkovi vyhýbaly. Dnešní děti ho zřejmě znají z pohádky Nesmrtelná teta, filmu Lucie, postrach ulice nebo seriálu Cirkus Humberto. Televizních, filmových i divadelních postav ale ztvárnil stovky. „Nejvíce jsem se asi vyřádil v Nesmrtelné tetě. Ten král, který byl úplně blbý, se hrál opravdu krásně,“ směje se populární herec, jenž do Zlína přijel na filmový festival a převzal cenu za celoživotní přínos dětské kinematografii. Zavzpomínal i na roli strýce Pepina v Postřižinách, zvláště na památnou „komínovou scénu“, kterou sehrál s Magdou Vášáryovou. „Jirka Menzel nás postavil v Dalešicích pod komín a řekl: Tam vylezete. My jsme se s Magdou na sebe podívali, jestli to myslí vážně. Než jsme se na něj otočili, už byl na tom komíně on sám. Magda prohlásila: Když tam vylezl Menzel, tak já taky. No a já, abych nebyl za sraba, jsem musel za ní,“ líčil Hanzlík, jenž letos oslavil 70 let. Klasické pohádky má moc rád. „Líbí se mi takové, které ještě jsou pohádkami, jako je Pyšná princezna nebo Byl jednou jeden král. Také jsou ale pohádky, kterým já už nerozumím,“ řekl herec, jenž na festival přijel se svou vnučkou. Rád se také díval na grotesky s Chaplinem, Pepka námořníka nebo Malého Muka. A proč se mu role princů vyhýbaly? Prý sám netuší. „Mým největším kamarádem z dětství je Petr Štěpánek, ten si jich užil, až mu to lezlo krkem, a já nic. Králové jsou ale vděčnými rolemi. Nepřekonatelným králem je pan Neumann v Pyšné princezně,“ je přesvědčen. Z postav, které pro děti ztvárnil, nejvíce kromě krále v Nesmrtelné tetě vzpomíná na Huckleberryho Finna. „Při tomto natáčení jsem měl možnost potkat se s takovými bardy, jako byli Jiřina Šejbalová nebo Ladislav Pešek,“ zmínil. Hanzlíkovo jméno je spojeno i se zlínským filmem. Na začátku 70. let natočil pro kudlovské studio film Metráček. „Vím jen, že to bylo o nějaké tlusté dívence, ale vůbec si to nevybavuji,“ přiznal herec. Dětský svět se podle něj hodně proměnil. „Nás jako děti museli rodiče večer nahánět domů. Dnes je prosí, aby šly ven. Hrdiny jsou pro ně youtubeři, zatímco já ani nevím, co to je,“ uvedl. Netěší ho ani to, že se točí převážně kriminálky. To ho přivedlo k myšlence, že napíše scénář komedie v duchu filmu Léto s kovbojem. „Bude se to jmenovat Léto s gentlemanem. Ale nejedná se o žádné pokračování Léta s kovbojem, oba filmy budou mít společnou jen atmosféru,“ vysvětlil. Snímek natočí Jiří Adamec, objeví se v něm Igor Bareš či Alena Antalová. „Jediné, co nám chybí, jsou peníze,“ posteskl si Hanzlík.