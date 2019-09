Ve Zlíně znovu běhal Zátopek, Baťovy závody se kvůli natáčení vrátily v čase

„Pozor, sledujte závodníky, jak se na startu připravují. Dívejte se na ně!“ Režisér David Ondříček udílí pokyny davu komparzistů. Ve zlínském baťovském areálu je rušno.

Po obou stranách uličky mezi továrními budovami stojí řada lidí ustrojených v dobových sakách, kalhotách a kostýmcích, s klobouky na hlavách a aktovkami v rukou. Na budově 34 visí vlajky s hákovými kříži, dole pod velkou startovní branou poskakují sportovci v krátkých trenýrkách a starých bílých trikotech.

Na celý ten shon míří kamery a vše organizují členové filmového štábu. Baťovské centrum Zlína se totiž vrátilo do roku 1941. Tehdejší běh Zlínem byl totiž osudovým závodem pro jednoho z nejslavnějších českých sportovců, čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. A v připravovaném filmu o legendárním běžci tak scéna z tohoto závodu nemohla chybět.

„Bylo pro nás důležité točit některé scény přímo ve Zlíně. Město má nezaměnitelnou architekturu, tu bychom nijak nenahradili,“ líčila produkční filmu Zátopek Daria Špačková. Ve Zlíně včera vznikly scény ze startu a cíle závodu, které se točily v továrním areálu, část závodu pak filmaři nasnímali mezi baťovskými domky na Zálešné.

Další scény, znázorňující dění na zlínském atletickém stadionu, však už štáb nabíral jinde – na stadionu v Lounech.

Přestože se ve Zlíně točilo jen jediný den, pro příběhovou linku to bylo zásadní. „Zátopek tu doběhl druhý, což jej trošku mrzelo, protože už od začátku chtěl vyhrávat,“ popsal herec Filip Březina.



Ten ve filmu hraje jediného Zátopkova zlínského přemožitele, Františka Krupičku. „Díky této postavě Emil Zátopek přišel na stadion, kde začal trénovat, a nastartoval tak hvězdnou kariéru.“

Pro herce byly běžecké scény hodně fyzicky náročné. Jednak proto, že museli běhat stejně rychle jako opravdoví závodníci, navíc v dobových botách s tenkou podrážkou, ve kterých cítili každý kamínek.

„Shodil jsem asi šest nebo osm kilogramů. Osvojil jsem si taky atletickou abecedu, zvykl jsem si na běhání,“ přiblížil přípravu na svou roli představitel hlavní role Václav Neužil.

Štáb si ve Zlíně schválně vybral původní, neopravovanou část továrního areálu. Přesto museli místo pečlivě upravovat, aby tu nezůstaly známky moderní civilizace.



„Bylo zapotřebí vyčistit grafity, sundat veřejné osvětlení a dopravní značky. Asfalt na cestě jsme zasypali štěrkem, průzor do moderní ulice zakryl starý náklaďák,“ nastínila Špačková s tím, že například satelit, který nebylo možné odmontovat ve filmu speciálně „odmažou“.

Na zlínských scénách se podílelo okolo 250 komparzistů, mezi nimi i místní atleti. Využilo se i dobové oblečení, které filmařům poskytli místní.

Štáb letos ještě čeká natáčení v Praze, Brně či na Slovensku. Dotočeno by chtěli mít do konce roku, film pak chtějí uvést do kin příští srpen v souvislosti s olympijskými hrami v Tokiu.