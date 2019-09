Zlín sužuje nával aut, záchytná parkoviště má podpořit bezplatná jízdenka

Podle plánu představitelů magistrátu se změní ceny parkování v centru Zlína. Tamější rezidenti budou moci zaparkovat výhodněji a pro ostatní budou na okrajích města nová záchytná parkoviště.

„Jedná se o tzv. systém Park and Ride (P+R), který prakticky znamená, že lidé mohou svá vozidla ponechat bezplatně nebo za minimální cenu na těchto parkovištích a dál mohou cestovat MHD, vlakem nebo na kole,“ vysvětlil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Naplánované jsou tři lokality. V Přílukách vznikne parkoviště u chystaného nového napojení průmyslové zóny, mělo by mít zhruba 140 míst. Na Vršavě to bude na křižovatce ulice Mezilesí, která vede z Kocandy na sídlišti Jižní Svahy, a hlavní silnice Fryštácká.

Tato dvě místa jsou již v přípravné fázi. Pro Příluky je hotová studie, která počítá s rokem 2022.

V Malenovicích pak výhledově hodlají využít místo vedle nové krajské nemocnice. „Maximálně ale půjde o jednopatrový dům se ‚zelenou střechou‘,“ poznamenal radní pro dopravu Michal Čížek (ANO).

Podle něj by tato parkoviště měli používat hlavně lidé, kteří míří do centra na delší dobu a platit parkovné by pro ně bylo příliš drahé. Každé navíc má mít specifickou funkci.

„Příluky například mohou být vhodnější pro cestování a přestup na vlak. Nebo pro ty, kteří chtějí dojet autem na páteřní cyklostezku. Vršava zase může pomoci Zoo Lešná při víkendových náporech,“ zmínil Čížek.

Za zaparkované auto bezplatná cesta MHD

Otázkou však je, zda se řidiči budou takto chovat a nebudou stále jezdit do města s tím, že najdou volné místo v širším okruhu centra.

„Uvidíme podle vytíženosti parkoviště na Přílukách. Tam, kde není nabídka, není poptávka. Protože chceme zavádět i modré zóny, je to pro každého na zváženou. Nepůjde o žádné velkokapacitní parkoviště, takže se naplnění nebojím,“ konstatoval zlínský radní.

Šoféry by mohla zaujmout i nabídka, že se pak zadarmo dostanou městskou hromadnou dopravou do centra Zlína.

„Logiku to dává, stejně jako při koupi kupónu na MHD mít parkování zdarma. Podle toho, co bude uživatelsky přijatelnější,“ naznačil Čížek s tím, že místa pro P+R parkoviště jsou vytipována na páteřních linkách trolejbusů a autobusů. „Samozřejmě při dopravní špičce budou posíleny spoje MHD,“ dodal.

Změny v dopravě bude schvalovat městská rada. „Sice to asi bude bolestivé, ale parkoviště P+R jsou dlouhodobý trend, jak vytlačit auta z centra města,“ upozornil radní Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Řada stran či hnutí také měla toto řešení v programu před loňskými komunálními volbami.

„Je to o motivaci. Stačí, aby člověk věděl, že je pro něj pohodlnější a příjemnější nechat vůz například v Malenovicích nebo u zoo v Lešné, odkud v intervalu 10–15 minut pojede zdarma či za minimální poplatek spoj do centra města. Tam se nemusí prodírat kolonami a hledat místo k zaparkování,“ řekl v předvolebním rozhovoru pro MF DNES Ivo Mitáček z uskupení Rozhýbejme Zlín.

Podle Tomáše Juříka, ředitele firmy Cross Zlín, která vyváží dopravní technologie do celého světa, mohou záchytná parkoviště ve městě získat v budoucnu ještě větší smysl. A to v souvislosti s plánovanou modernizací železniční tratě Zlín – Otrokovice.

„Cestující bude lákat nový dopravní terminál,“ popsal Juřík, který se těžko smiřuje s neustále rostoucím dopravním tlakem na centrum Zlína. Záchytná parkoviště to mohou pomoci vyřešit.

„Mentalita lidí u nás je taková, že auto je statusová věc, které se budou těžko vzdávat. Ale myslím si že jiná cesta nevede. Kombinace individuální dopravy s MHD se mi zamlouvá,“ dodal.