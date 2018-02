Slyšet chválu je největší odměnou, říká nejoblíbenější učitelka v kraji

„Byla jsem z toho ve velkém šoku, byť samozřejmě příjemném. Vůbec jsem nepočítala s tím, že bych mohla vyhrát, bylo tam mnoho jiných kantorů a někteří učí výrazně déle než já. Na jednu stranu je to velké ocenění a mám ohromnou radost, na druhou stranu mi bylo docela líto těch ostatních, kteří nevyhráli,“ shrnula své pocity vítězka.

Na prostějovské škole učí angličtinu deset let s výjimkou dvouleté mateřské pauzy. Původně přitom působila v jazykových školách a měla kurzy ve firmách, o působení na běžné škole neuvažovala.

„Oslovila mě samotná škola, že jim chybí učitel angličtiny. Přestože jsem moc nevěděla, do čeho jdu, tak jsem přijala. Velmi rychle jsem zjistila, že je to pro mě to pravé a že mě to baví, takže jsem už zůstala,“ shrnula učitelka.

O její vítězství se zasloužila nemalou měrou trojice studentů, kteří zastupovali navrhující třídu a jejich úkolem bylo obhájit, proč je Mlčochová nejoblíbenější učitelkou. Zvolili prezentaci prostřednictvím básně, písně a projevu.

„Je to nejlepší pocit na světě. Přála bych každému, aby to v životě někdy zažil. Když mi studenti před soutěží přečetli a zazpívali, co si připravili, tak jsem byla obrovsky dojatá, vyrazilo mi to dech. Říkala jsem si, že i když nic nevyhraju, tak to hlavní ocenění už jsem tímhle dostala, když jsem si takhle poslechla tu chválu, kterou asi každý potřebuje někdy slyšet,“ popsala oceněná kantorka.

„Jsem velmi ráda, že studenti takhle pozitivně vidí mě i tu výuku a že jsou spokojení, byť samozřejmě asi ne úplně všichni. Mým receptem je, že tu práci dělám ráda. Člověka to musí bavit, bez toho to ve školství nejde,“ dodala Mlčochová, kterou čeká 1. března semifinále soutěže, kde už se představí bez studentů.