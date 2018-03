Zlín chce získat stárnoucí zimní stadion, pak se může pustit do přestavby

Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně patří mezi nejstarší v extralize a jeden z posledních v nejvyšší soutěži, který nepatří městu. Vznikl v roce 1957, od té doby ale neprošel větší modernizací. Nutně potřebuje rekonstrukci, zároveň se ale řeší i jeho budoucí vlastnictví.

Zlínští radní vypsali zakázku, v níž od renomovaných firem požadují návrhy, jak by se dala situace řešit. Stadion patří spolku HC Berani Zlín, který by ho rád převedl na město. To si tuto variantu prověří.

„Všichni víme, že stadion potřebuje opravu. Materiál, který schválila městská rada, se týká případného převzetí stadionu a jeho provozního modelu. Bude to analýza možností,“ uvedl náměstek primátora Jiří Korec (ANO), který má na starosti majetek města.

Radní mají mít návrhy na stole do konce dubna. „Pak přijde na řadu diskuse, jestli podnikneme nějaké další kroky. Budeme vědět co a jak, pokud by nás spolek oslovil s nějakou nabídkou,“ doplnil Korec.

Podobně postupovala Olomouc

Přestavba vyjde na stamiliony korun a magistrát může mít větší šanci dosáhnout na případnou dotaci. Zimní stadion se má rozšířit, vznikne nové zázemí včetně WC. S horní tréninkovou halou se propojí „krčkem“, kde budou i šatny. Opraví se kabiny a přibude nová vzduchotechnika.

„Všechno je zatím na začátku, nejdříve musíme mít provozní model. Výhledově bychom přebrali všechna důležitá sportoviště, město by se o ně mělo postarat. Nejprve ale musíme zjistit, jak je to možné vůbec udělat,“ řekl zlínský primátor a prezident hokejového klubu Miroslav Adámek (STAN).

„To, co schválila rada, je velký a viditelný krok. Uvidíme, jaké přijdou návrhy,“ dodal Radomír Zbožínek, viceprezident klubu a prezident představenstva spolku HC Berani Zlín, který vlastní licenci na extraligu.

Město nechce majetek SK Zlín za tržní ceny Zlínští zastupitelé schválili dotaci 5,9 milionu korun Sportovním klubům Zlín (SK Zlín), aby mohly financovat provoz svých sportovišť. Přitom se rozvinula debata o tom, že klíčové majetky SK Zlín by mohlo získat město. Otázkou ale je, za jakou cenu. „Jsem proti, abychom jim každý rok dávali miliony a oni pak řekli, že nám to prodají za tržní cenu. Tak to nejde,“ řekl opoziční zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL). „Považoval bych za neetické, když se město řadu let podílí na dotování SK Zlín, kdyby se jednalo o horentní sumy,“ dodal zastupitel Michal Cholek zvolený za lidovce. Kluby vlastní sportovní halu Euronics, fotbalový stadion, tréninkový areál na Vršavě, lyžařský svah a další nemovitosti. Město má o tento majetek zájem. Nejdále jsou jednání u fotbalového stadionu, do jehož modernizace radnice v minulosti poslala miliony korun. „Jsme si vědomi toho, že město je zásadní donátor. Nepřijdeme proto jako v Olomouci s nabídkou na prodej stadionu za 150 milionů korun,“ ujistil koaliční zastupitel a zároveň předseda představenstva SK Zlín Roman Macek (STAN). „Pokud jde o fotbalový stadion, snažíme se dohodnout na nějakých parametrech,“ řekl náměstek primátora Ondřej Běták (STAN), který má na starosti oblast sportu. „O sportoviště se dokážeme postarat, aby sloužila veřejnosti i sportovcům, ale neuvažujeme o tom, že bychom je kupovali za tržní cenu,“ upozornil. O nabízené ceně bude rozhodovat valná hromada SK Zlín, v níž jsou zástupci asi 30 klubů.

Podle něj podobně postupovali v Olomouci. Tamější radnice si nechala zpracovat řešení, kterého se pak držela při získání fotbalového stadionu do svého vlastnictví (viz též Olomouc koupí Andrův stadion za 145 milionů a akcie, schválili zastupitelé). Řešila to česká pobočka společnosti Grant Thornton, kterou zlínský magistrát také oslovil.

„Pro nás je ideální model, že stadion převedeme na město, od něhož ho do výpůjčky získá hokejový klub. Tak to je u horní haly. Cílíme ke stejnému modelu,“ vysvětlil Zbožínek s tím, že spolek HC Berani Zlín by se pak dál věnoval mládeži a krasobruslení.

Záměr převodu zimního stadionu na město schválili zlínští zastupitelé už před sedmi lety. „Vítám, že radnice hledá nějaké řešení, i když si myslím, že to mohlo udělat už dříve. Můj názor je, že město by mělo spravovat sportoviště a nemělo by dávat profesionálním sportovcům ani korunu,“ zmínil opoziční zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Studii přestavby dokončí brzy

Do konce března bude hotová studie přestavby stadionu, k níž se vyjadřovali hráči, vedení klubu, fanoušci i krasobruslaři. Jejím autorem bude architektonická kancelář Atip Vladimíra a Martina Vokatých, kteří jsou autory pražské O2 areny. Navazují na práci architekta Františka Petra, jenž návrh přestavby zpracoval před několika lety (viz též Zlín chystá opravu zastaralého zimního stadionu, vyjde na půl miliardy).

Zimní stadion má být po opravě využitelný i k jiným účelům, třeba koncertům. Proto bude čelní tribuna blíže k centru města zasouvací, aby tam mohl vzniknout prostor pro vystoupení hudebníků. Rozšíří se i přístup na ledovou plochu, díky čemuž se technika pro vystoupení nebude muset nosit ručně, ale přiveze ji tam auto.

Při nedávné návštěvě vlády v demisi ve Zlínském kraji jednal Korec o penězích na opravu stadionu s bývalým hokejovým brankářem Milanem Hniličkou. Ten je vládním zmocněncem pro sport a také je z hnutí ANO.

„Budeme chtít finančně pomoct. Nejdříve ale musíme zjistit základní potřeby sportovišť, nasbírat informace. Jsem ve funkci teprve krátce,“ naznačil tehdy Hnilička.