Novou střechu má mít stadion v Jihlavě za rok, do hry se vrací nová hala

Září 2018. To je termín, kdy by Jihlava měla znát firmu, která opraví střechu na Horáckém zimním stadionu. A o rok později by se chátrající hala měla dočkat nového zastřešení. Tomu stávajícímu příští rok končí platnost statického posudku.

„Navrhli jsme plán oprav na nejbližší období. Nyní je potřeba, aby se vyměnila ledová plocha, chlazení a střecha. To jsou věci, které nejvíc hoří. V dalších dvou letech se musí město rozhodnout, zda nynější Horácký zimní stadion bude pouze tréninkovou halou, nebo místem, kde se bude hrát extraliga,“ pronesl zástupce společnosti Invin Jiří Šoltés.



Podle toho se pak také uvidí, kolik by celá rekonstrukce stávající arény stála. V případě, že by byla pouze záložní halou, vyšly by opravy zhruba na 250 milionů korun.

„Pokud by měla dál sloužit pro hokejovou extraligu, tak se blížíme půlmiliardě. Je to ovšem pouze odhad. Nelze to nyní zpřesnit,“ doplnil Šoltés, který se odvolal na předcházející studie, jež si vedení města nechalo v minulosti vypracovat od jiných odborníků.

Město osloví až třicet firem, nejprve je pozve na konzultace

První etapa celkové opravy má vyjít maximálně na 90 milionů korun. To je částka, za niž by město nechalo vyměnit současnou střechu. „Je to fundovaný odhad odborníků. Do konce června bychom měli znát už konkrétní sumu,“ podotkla Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města.

Právě v červnu chce magistrát vypsat výběrové řízení na dodavatele celé stavby. Chce přitom postupovat metodou Design and Build (v překladu vyprojektuj a postav - pozn. red.). Zjednodušeně popsáno to znamená, že město si řekne, jak chce, aby konečné dílo vypadalo. A na generálním dodavateli pak bude, jak si vše vyprojektuje a postaví.

„Během tří čtyř týdnů bude obesláno až třicet stavebních firem. Oslovíme je, aby přišly na tržní konzultace. Při volnější diskusi s nimi rozebereme, jak to vidí ony ze svého praktického hlediska. Chceme, aby se našlo nějaké řešení, do něhož se firmy přihlásí,“ pronesl Šoltés.

On sám má prý negativní zkušenosti s tím, že se do tohoto druhu výběrového řízení nepřihlásila žádná společnost, protože byly nastavené příliš tvrdé nebo nereálné podmínky.

Musí se vyměnit i štíty. Svaz nechce, aby na led svítilo slunce

Při opravě střechy bude potřeba vyměnit její nosné části včetně pláště. Zároveň dojde i k obměně štítů. Ty nynější jsou údajně podle požadavků Českého svazu ledního hokeje nevyhovující. Jsou skleněné, zatímco svaz si pro extraligu žádá zaplněné kvůli světlu dopadajícímu na ledovou plochu.

Zároveň se při rekonstrukci střechy má opravit i vzduchotechnika a investovat bude potřeba rovněž do lávek pod střechou, ozvučení nebo místností pro televizní komentátory.

Otázkou však je, zda se skutečně bude střecha příští rok dělat. Vše závisí na novém posudku, který si magistrát nechá letos zpracovat. Pokud odborníci naznají, že ocelová konstrukce je v pořádku a její životnost prodlouží, jako první by na řadu přišla samotná ledová plocha a chlazení. Ze stavebního hlediska by šlo o rozumnější krok.

„Čekáme na nový posudek. Pokud by to umožnil, přikláníme se k tomu, že uděláme novou ledovou plochu a chlazení. Na obojí ale chceme být připravení,“ vysvětloval náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Závěry Invinu doporučují novou halu, zastupitele to překvapilo

Celá rekonstrukce stadionu má být rozdělena do čtyř etap. Když bude vše postupovat podle předběžného časového harmonogramu, který Invin zastupitelům předložil, mělo by být hotovo v roce 2023.

Pokud by se Jihlava rozhodla stavět multifunkční halu na „zelené louce“, měla by stát v roce 2024. To, že by o ní město mělo stále uvažovat, však řadu zastupitelů překvapilo.

„Myslel jsem, že jsme tuto variantu už opustili, protože na ni nemáme,“ podivil se například Jiří Dvořáček (ČSSD).

„Nejsem si jistý, zda bychom zvládli hradit provoz dvou zimních stadionů,“ doplnil ho zastupitel za ODS David Beke.

Každopádně závěry Invinu městu novou halu doporučují.