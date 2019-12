Karlovarský kraj se chystá na zimní olympiádu dětí, začne za sedm týdnů

Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové jde vše podle harmonogramu. „Do Karlovarského kraje dorazí 1 890 účastníků, což budou jak sportovci, kteří se utkají v celkem dvanácti odvětvích, tak trenéři a vedoucí výprav,“ informovala.



Rozpočet akce je v současnosti kolem 27 milionů korun. Ministerstvo školství na ni dá šest milionů, Český olympijský výbor (ČOV) dva miliony, další peníze pak pošlou ostatní kraje za každého z účastníků.

„Kdybych to měla shrnout, tak zhruba polovinu částky získáme od partnerů a prostřednictvím příspěvků, polovinu bude hradit Karlovarský kraj,“ přiblížila hejtmanka.



O akci mluví jako o prestižní události, která pomůže propagaci regionu. Sám kraj poslal také peníze na obnovu zdejších sportovišť, aby splňovala olympijské parametry. Podmínkou bylo, aby je mohli po skončení akce dál využívat lidé.

Kraj stále shání dobrovolníky

Zástupci kraje také vyjednávali slevy pro ubytované sportovce, neboť příspěvek na jednoho účastníka je 450 korun, jenomže ceny ubytování s plnou penzí se pohybovaly i výše než tisíc korun za noc.

„Museli jsme komunikovat, jestli by nám hotely či penziony nedaly ještě nějakou slevu a musím říct, že se nám to v mnoha případech podařilo,“ doplnila Jana Mračková Vildumetzová.

Kvůli olympiádě navíc kraj stále shání dobrovolníky, kteří by pomáhali s organizací a zajištěním. Celkem jich potřebuje pět stovek. Kde se přihlásit, najdou na webu krajského úřadu.

Zástupci ČOV jsou se snahou kraje ohledně akce velice spokojeni. „Máme radost z prezentace olympiády směrem k fanouškům, rodičům, prarodičům, školám a tak dále,“ zmínil Jiří Kejval, předseda ČOV.

Jeho místopředseda Filip Šuman upozornil, že jednotlivé kraje na olympiádu vysílají zhruba stejný počet sportovců, jako vysílá ČOV na letní olympiády. „Mám na starosti olympiádu dětí a mládeže posledních osm let a můžu zodpovědně říct, že příprava je několik týdnů před jejím začátkem na vysoké úrovni. Jsem přesvědčen, že když nás podrží počasí, tak nás čeká úspěšná olympiáda,“ uvedl.

Akce má podle něj sloužit coby kariérní motivace jednotlivých sportovců. Dětské olympiády se v minulosti zúčastnila například Ester Ledecká či tenistka a sokolovská rodačka Markéta Vondroušová. Nyní je její ambasadorkou.

„Je to taková první velká událost, která se může udát v dětském věku a je to velká čest reprezentovat svůj kraj,“ zavzpomínala. Devátých zimních dětských her se ale nezúčastní, neboť začátkem ledna odlétá na měsíc do Austrálie.

Akci si zcela určitě nenechá ujít karlovarský rodák Milan Šperl, který se v běhu na lyžích účastnil několika olympiád. Bude totiž vlajkonošem, což už si jednou vyzkoušel, a to na dětské olympiádě v Ostravě. „Zkušenost už mám, ale samozřejmě se na to těším. Jsme na domácí půdě a moc si toho vážím,“ řekl.

O pořadatelství 9. ročníku akce se podělí Karlovy Vary, Boží Dar, Cheb, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední hokej, alpské lyžování či biatlon, se kraje utkají také v karate, šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje.