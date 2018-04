Památky připomínající oběti holocaustu lákají turisty i díky pěkné knize

Ačkoli se druhé vydání knihy Stopy Židů v Pardubickém kraji představilo už v únoru na veletrhu cestovního ruchu v izraelském Tel Avivu, tato zdařilá publikace v knihkupectvích zatím ještě není. Přitom je graficky, fotograficky a textem velmi kvalitní, ve třech sloupcích na stránkách nechybí vedle češtiny ani její anglický a hebrejský překlad.

„Kniha měla velký úspěch na výstavě v Tel Avivu, uvedla mluvčí vedení Pardubického kraje Zuzana Nováková. Hejtmanství se snaží i díky této knize o židovských památkách přilákat do Pardubického kraje turisty z Izraele.

Jde o přepracované vydání, první už nebylo k sehnání.

„Ač bylo vytištěno 4 000 exemplářů, nenaleznu v roce 2017 po této publikaci téměř ani stopy, protože je beznadějně rozebrána,“ uvedl v předmluvě druhého vydání náměstek hejtmana Roman Línek.

Novou publikaci o nákladu 2000 kusů pro Pardubický kraj vydal Štěpán Bartoš, autorkami textu jsou pracovnice státních archivů v Chrudimi a Pardubicích Alžběta Langová a Renáta Růžičková.

„Stejný tým zpracovatelů znovu vyjel do změněných „kulis“ židovských stop na území našeho kraje a výsledkem je de facto nová kniha s nejčerstvějšími informacemi a fotografiemi, připomínajícími tuto komunitu v Pardubickém kraji,“ uvedl vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje Milan Novák.

Autorky text doplnily o další nové údaje od prvního vydání v roce 2006. „Mimo jiné zachycujeme úpravy nebo vybudování nových památníků či expozic. To se týká například Holic, kde byl v roce 2012 vybudován na židovském hřbitově památník 76 obětem holocaustu z Holicka. Ale týká se to i Trhové Kamenice a židovského hřbitova v Chrudimi,“ řekla spoluautorka Renáta Růžičková, zástupkyně vedoucího Státního okresního archivu Pardubice.

Nejaktuálnější údaje a fotografie, které se podařilo do knížky doplnit těsně před jejím dokončením, přibližují prosincové otevření pietního parku a odhalení památníku v Hroubovicích na Chrudimsku. Návštěvníci si tam připomínají 75 let od transportu tamních Židů do Terezína. Oběťmi holocaustu se stalo 39 hroubovických Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech.

Stále je možné splácet dluh

„Nové snímky ukazují nové památky, ale do druhého vydání jsme se snažili dostat také víc historických fotografií,“ řekla Renáta Růžičková. Podle ní má smysl téma soužití židovské menšiny s většinovým osídlením v kraji připomínat i v dnešní době.

„Nemyslím si, že by to bylo téma, které je vyčerpané a nezaslouží si pozornost. Tím spíš, že se dlouho o spoustě věcí před rokem 1989 nemohlo mluvit a že po židovské komunitě mnoho památek nezbylo. Pořád můžeme splácet nějaký dluh,“ dodala Renáta Růžičková.

„Kniha nebude ke koupi,“ uvedl Milan Novák. V elektronické verzi ji vydavatel zveřejní na webových stránkách Pardubického kraje a na turistickém portálu Východní Čechy.

Kniha bude veřejně k dispozici k výpůjčkám v knihovnách a k nahlédnutí v Turistických informačních centrech v Pardubickém kraji. Bezplatně ji v několika výtiscích obdrží obecní úřady, jejichž území je v knize uvedeno.

Autoři publikaci věnovali historiku, redaktoru, překladateli a muzejníkovi Jiřímu Fiedlerovi, který po desetiletí aktivně dokumentoval židovské památky v Čechách a na Moravě.

Po pádu komunistické diktatury vydal knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě, unikátní dílo, které zachycuje mnoho dnes již neexistujících židovských obcí. V roce 2014 byl nalezen zavražděný společně se svou manželkou Dagmar v jejich bytě v pražských Stodůlkách.