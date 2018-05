Opilec na prahu domu zapálil ředidlo s náboji. Mělo jen vystrašit, tvrdí

Loni začátkem srpna probudily kolem půlnoci pár spící v ložnici rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku neznámé rány.

„Mysleli jsme, že je to začínající bouřka. Jako by déšť bubnoval na parapet,“ popsala žena.

„Když ale vzápětí k nám vtrhla rozzuřená kočka, začali jsme to brát vážně,“ vypověděl muž.

Ve skutečnosti hořely vstupní dveře, před které ženin bývalý partner Petr Jelínek postavil plastovou lahev s půllitrem ředidla a 22 ostrými náboji. Coby zápalný knot použil hadr.

„Ano, cítím se vinný. Ale nikomu jsem nechtěl ublížit, jenom jsem chtěl vystrašit,“ uvedl třiačtyřicetiletý obžalovaný u soudu.

Na omluvu jsem zapomněl, tvrdil obžalovaný

Mimořádně nebezpečnou směs, která jen díky obrovskému štěstí neexplodovala, připravil v opilosti.

Když jej doma krátce po činu vzbudili policisté, nadýchal 1,69 promile (viz též Muž zapálil sokovi s expřítelkyní dveře, spící pár zachránila kočka).

„Pil jsem v práci, doma jsem si dal dvě piva a nějaké množství slivovice. Najednou mi to nějak cvaklo, vše jsem nachystal, položil to na schodek, zapálil a odešel. Nevím, jak jsem se dostal domů. Vzbudili mě až policisté,“ poznamenal Jelínek.

„Od té doby alkohol nepiju, i na narozeniny jsem měl jen dětské šampaňské,“ doplnil.

Při požáru se zranil muž, který oheň hasil - popálenou měl pravou část těla.

„Nesouhlasím s kvalifikací činu. Je to podle mě dokonaný zločin. Vše také svědčí o úmyslu způsobit škodu, mohlo to smrtelně zranit přítomné osoby,“ prohlásil muž u soudu.

Zpochybnil, stejně jako soudce i státní zástupce, Jelínkovu lítost. „Přece nestačí ji jen formálně vyslovit u soudu. Do dnešního dne se nám neomluvil, ani nás nekontaktoval, nereagoval ani na výzvy k náhradě škody,“ upozornil muž.

„Já jsem na to zapomněl. Čekal jsem, myslel jsem, že bude lepší, když se u soudu veřejně omluvím, jsem připraven nějakou škodu nahradit,“ reagoval Jelínek.

„Měl jste se omluvit hned, když jste vystřízlivěl,“ namítl soudce.

Zbabělý čin, prohlásil soudce

Jelínkovi obžalovanému z pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci hrozilo vězení na pět až dvanáct let. Poškozený muž ani jeho partnerka ale na přímý dotaz soudce nedokázali říct, zda si viník zaslouží poslat do vězení.

„Nevím, to přece není na mně. Je pravda, že syn by bral velmi špatně, kdyby šel do vězení,“ připomněla žena, že má s Jelínkem jedenáctiletého syna. O toho se drtivou většinu času stará právě jen Jelínek se svou pětašedesátiletou matkou.

Státní zástupce Leo Foltýn pro obžalovaného muže navrhoval trest na spodní, tedy pětileté hranici.

„Je třeba zdůraznit, že se jednalo o promyšlený postup s přímým úmyslem. Věřím, že z obžalovaného je dnes jiný člověk, ale bohužel události se zkrátka staly. Zvažoval jsem, zda není možné navrhnout mírnější trest, ale ze svého přesvědčení i kvůli individuální a obecné prevenci skutečně ne. Vždyť jen shodou příznivých okolností nedošlo k daleko vážnějším následkům,“ uvedl Foltýn.

Soudce Radomír Koudela se ale nakonec rozhodl jít pod spodní hranicí. Jelínka potrestal tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou, kdy také nesmí pít alkohol.

„Jedná se o zbabělý čin, který mohl mít velmi vážné následky. Bohudíky nedošlo k úplnému dokonání. Jednou ze zásad při ukládání trestu je však individualizace trestu s ohledem na okolnosti činu a osobu obžalovaného,“ vysvětlil Koudela.

„Ačkoliv nebyla projevena účinná lítost, obžalovaný nebyl nikdy ve výkonu trestu a jeho resocializace má velmi dobrou perspektivu. Přestal pít alkohol. A je zásadní, že se stará o nezletilou osobu, výkon trestu by nezletilé dítě velmi poškodil. Tato okolnost u soudu převážila,“ doplnil.