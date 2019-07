Postrach Letňan. Po rozchodu s dívkou zapaloval auta, popelnice a chatky

Od policistů i některých médií dostal Kalfař přezdívku letňanský podpalovač. První popelnici zapálil 1. ledna 2018, za čtrnáct dní druhou, po týdnu třetí. 27. ledna se pokusil tímto způsobem zlikvidovat hned tři popelnice. V únoru přišel se sirkami a pevným podpalovačem k prvnímu vyhlédnutému vozidlu.



Celkem jeho vinou vzplálo 17 popelnic, dalších šest se zapálit pokusil. Tři auta shořela komplet, deset vozů částečně, a u dalších tří stačili kolemjdoucí hořící „pepo“ uhasit dřív, než oheň způsobil nějakou škodu.



Kalfař také v různých dnech zapálil jednu kůlnu, jeden přístřešek u chaty a snažil se zapálit jednu chatu, což v tomto případě odnesla jen část stěny. Letos v březnu policisté žháře dopadli.



Obžaloba mu kladla za vinu celkem 35 žhářských útoků se škodou kolem milionu korun. Nebýt všímavosti lidí, kteří v některých případech počínající požár uhasili, mohla být podle znaleckého posudku škoda minimálně dvojnásobná.

„Co jsem řekl, to jsem řekl (v přípravném řízení, pozn. red.), víc asi nemám, co bych doplnil,“ prohlásil v jednací síni stručně Kalfař. „Dobrá,“ souhlasil soudce Jan Sklenář. „Platí nadále, že se k té záležitosti doznáváte?“ zeptal se obžalovaného. „Ano,“ odpověděl mladý muž.



„Jenom snad jediný doplňující dotaz, proč to všechno?“ zajímalo soudce. „Teď když to vidím po úplném vystřízlivění, na vazbě jsem nad sebou přemýšlel, tak musím říct, že se za sebe upřímně stydím a těch skutků lituji. Všem poškozeným jsem napsal omluvný dopis. Na svobodě bych hned začal chodit do práce a splácet dluhy,“ reagoval Kalfař.

Motiv svého činu, proč požáry zakládal, nijak blíže nevysvětlil. Částečně to vyplynulo až z přečtených listinných důkazů a ze závěrečných řečí, během nichž zaznělo, že před časem přišel o přítelkyni i o práci.



Životní krizi řešil popíjením alkoholu a aplikací pervitinu. V tomto nabuzeném stavu pak vyrážel do letňanských ulic se zapalovačem nebo sirkami v kapse.

Žháře zahlédlo při páchání trestné činnosti několik svědků. Jeden z nich, který spatřil i Kalfařovu tvář, uvedl, že mladík měl při zapalování vozidla „pobavený výraz“.

Psychiatr, který Kalfaře vyšetřil, konstatoval, že nejde o pyromana, tedy o člověka s nepřirozenou až chorobnou zálibou v ohni.



„Svého činu lituji, stydím se za to chování, náhradu škody jsem schopen okamžitě splácet. Pro mě už ta celková suma bude velký trest,“ řekl na závěr hlavního líčení obžalovaný muž. Ve vazbě strávil pět měsíců.



Soudce ho potrestal dvouletým vězením, které podmíněně odložil na maximální možnou zkušební dobu v trvání pěti let. „Problémy rodinného nebo pracovního typu má kdekdo a nezapaluje kvůli tomu desítky automobilů, kontejnerů a chaty. To pana obžalovaného rozhodně nemůže omluvit,“ prohlásil soudce.



Přihlédl k tomu, že se Kalfař doznal, vyjádřil upřímně lítost, spolupracoval s policií (soud její práci označil za precizní), omluvil se a projevil vůli uhradit způsobenou škodu.



„Chybělo málo, v těch chatičkách mohl někdo spát. Lze hovořit o štěstí, že se nikomu nic nestalo. Stálo to jenom peníze. Spoustu peněz,“ konstatoval soudce.



Obžalovanému uvěřil, že se trestné činnosti už nedopustí. „Ale naposledy,“ zdůraznil Sklenář. Podle něj Kalfař ještě není nenapravitelným kriminálníkem, byť byl v minulosti dvakrát trestán, z toho jednou za jízdu pod vlivem alkoholu.



„Jeho rejstřík trestů není popsán nadmíru hustě. Alternativní trest (podmínka) ještě může vést k nápravě. Toto je důrazná pohrůžka trestem,“ připomněl soudce. Kalfaře bude na svobodě pečlivě sledovat. Pokud se odsouzený nebude chovat řádně, půjde obratem na dva roky za mříže.



Záběry ze zásahu, při němž byl Jakub Kalfař dopaden (březen 2019):

Muž má také uložený zákaz konzumace alkoholu a užívání drog. Bude pod kontrolou pracovníků probační služby, kteří mají pravomoc testovat, zda se návykovým látkám vyhýbá.



V opačném případě ho čeká přeměna podmínky a půjde do vězení. „Pokud dojde k nařízení výkonu nepodmíněného trestu, tak to pan obžalovaný může přičíst jenom sám sobě,“ uzavřel soudce.

Strany se po vyhlášení verdiktu vzdaly práva odvolání, rozsudek je pravomocný. Soudce poté propustil Kalfaře z vazby. Pankráckou věznici opustil odsouzený muž v odpoledních hodinách.