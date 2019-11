V nových halách u Zetoru najdou práci stovky lidí, místní se bojí dopravy

Letos v červenci totiž prázdné parcely od Zetoru koupila developerská společnost CTP, která chce do roku 2025 postavit za jeden a půl miliardy korun na více než jedenácti hektarech osm nových hal, kde najde práci odhadem tisíc až patnáct set lidí.

„Chceme tomuto území znovu vrátit život, původní smysl a účel, kterému odjakživa sloužil,“ prohlásil regionální ředitel společnosti CTP David Chládek.

Na rozdíl od Vlněny, kde staví kancelářské objekty, v Líšni půjde především o haly určené pro průmyslové podniky.

„Jedná se o průmyslovou lokalitu, kde výstavba kancelářských objektů není zcela vhodná jak obchodně, tak z urbanistického hlediska,“ vysvětlil Chládek s tím, že v první fázi chtějí postavit čtyři haly z celkových osmi.

Jenže vedení Líšně není z plánů příliš nadšené a tamní starosta Břetislav Štefan (ČSSD) by tam uvítal raději kanceláře a služby než průmysl. Vnímá především negativa spojená s očekávaným nárůstem dopravy kvůli nedostatečné kapacitě křižovatky ulic Trnkova a Novolíšeňská.

„Říkají, že firmy nebudou primárně zaměřené na logistiku, ale i tak tam přece budou jezdit kamiony. Rozšíří jen ty komunikace, které musí, Trnkovu neřeší vůbec,“ poukazuje starosta, jemuž stejně jako dalším radním developer sice plán představil, ale žádnou vizualizaci neukázal.

Za pravdu dává Štefanovi i brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL), který se o obřím průmyslovém projektu dozvěděl až od redaktora MF DNES.

„Slyším to od vás poprvé. Dopravní napojení tam opravdu vnímám jako riziko, patnáct set lidí je obrovské množství,“ poznamenal. Rád by věděl, jakým způsobem dopravu developer vyřešil.

Dopravu do areálu řešíme, odmítá kritiku developer

Společnost CTP se brání, že by na dopravní obsluhu nemyslela. Chládek tvrdí, že se podílí právě na rozšíření zmiňované křižovatky. Počítá také s vybudováním pěších stezek k tramvajovým tratím, po nichž jezdí linky číslo 8 a 10.

S brněnským dopravním podnikem chce jednat i o rozšíření autobusové linky přímo do areálu. „V tuto chvíli vám nedokážeme odpovědět, jelikož jsme ve věci nebyli nikým kontaktováni,“ podotkla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Podle radního Chvátala mohla firmě CTP vyjít dostatečná dopravní kapacita právě díky tomu, že do ní započítala MHD. Nikdo ale podle něj nemůže počítat s tím, že by všichni do práce jezdili tramvají nebo autobusem.

„Magistrátní odbor územního plánování a rozvoje by měl vyžadovat řešení dopravního napojení. Tento odbor také může říct, že stavbu nepovolí, pokud se nepostaví kapacitní křižovatka,“ upozorňuje Chvátal. Líšeňský starosta chce proti projektu podat námitku.

První hala bude stát už za půl roku

Firma CTP je však už v plánech dál, než si politici myslí. Přípravné práce na výstavbě průmyslového parku začaly už na konci letošního září a první hala má být postavena do konce června příštího roku.

Práci má developer ulehčenou díky tomu, že se nemusí zabývat územním rozhodnutím. To už za něj před nákupem parcel získal Zetor, který jej začal vyřizovat pro novou průmyslovou výstavbu zároveň s demolicí. „Tento proces byl úspěšně zakončen v první polovině roku 2018,“ sdělil za Zetor Filip Šoka.

Magistrát tak má už jen velmi omezené možnosti, jak do plánů zasáhnout.

„Budu iniciovat jednání, aby nám developer celý projekt komplexně představil i s dopady na okolí, protože v tuto chvíli žádné informace nemáme,“ podotkl Chvátal.

Firmy, které tam budou, zatím developer tají

Jaké společnosti se do líšeňského parku nastěhují, zatím nechce CTP sdělit. „Nicméně počítáme s tím, že část nájemců bude z našeho brněnského portfolia,“ sdělil Chládek.

Dá se předpokládat, že nájemce přinejmenším pro první halu už je předjednaný, jinak by se developer do stavby za 1,5 miliardy nepouštěl.

Manažer brněnské společnosti Cyrrus zabývající se investováním Petr Pelc nevěří, že by projekt přilákal nové firmy a vytvořil nová pracovní místa. „Spíš si myslím, že budou jen přetahovat firmy v rámci Brna,“ říká Pelc. Jinými slovy, že se podniky ze starších hal pouze přestěhují do moderních prostor.