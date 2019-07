Navzdory místním povolila radnice těžařům písku napojení na svou cestu

I přes odpor místních obyvatel vyšli přerovští zastupitelé vstříc těžařům a vzniku malé pískovny u Žeravic. Na posledním jednání souhlasili s tím, aby se firma připojila na městskou silnici, po které se vytěžený písek bude odvážet.

Lidé z této čtvrti přitom chtěli, aby město nezbytný souhlas odmítlo dát a těžbě tak zabránilo. Přerovská koalice své kroky hájí tím, že zvolila menší zlo. Těžaři by se podle ní mohli napojit jinou cestou a radnice by pak ztratila možnost práce ovlivňovat.

Spolumajitelkami firmy jsou dcery bývalého primátora Lajtocha

Otevřít tzv. zemník chce v Žeravicích společnost Triko. Ta je zajímavá tím, že jejími spolumajitelkami jsou dcery bývalého primátora Jiřího Lajtocha. On sám byl dříve zmocněncem, který společnosti pomáhal vyřídit územní rozhodnutí.

U Žeravic firma plánuje vytěžit 66 tisíc tun písku, který najde využití na dostavbě dálnice D1 kolem Přerova. Z posledního rozhodnutí zastupitelů nemají Žeravičtí žádnou radost.

„Nechceme, aby se tu otevírala další díra, protože už dnes je kolem nás spousta ekologických zátěží,“ řekla předsedkyně výboru této místní části Ludmila Landsmannová.

U Žeravic je už nyní skládka odpadu, kompostárna, která se právě rozšiřuje, a v bývalé obalovně úložiště zeminy stavební firmy. Místním se dříve podařilo zabránit otevření velké pískovny v části zvané Lapač a dodnes je děsí zmínka o jakékoliv další těžbě v sousedství. Obávají se hlavně o ovzduší.

„Zemník bude na kopci, kde foukají větry ze všech stran. Už nyní jsou u nás prachové částice ve vzduchu zvýšené, tímto se ovzduší jenom zhorší,“ upozornila Landsmannová.

Souhlas zastupitelů s připojením zemníku k městské silnici je posledním dokladem potřebným k tomu, aby mohlo pokračovat územní řízení.

„To je přerušené už od jara, pořád čekáme na souhlas vlastníka komunikace. Až nám ho doloží, řízení poběží dál,“ potvrdil šéf přerovského stavebního úřadu Pavel Juliš.

Městští zastupitelé o zemníku asi hodinu bouřlivě diskutovali, nakonec s ním souhlasili pod podmínkou, že stavebník po ukončení těžby cestu opraví. Odhlasovali také, že město bude v územním řízení trvat na důsledném vypořádání připomínek obyvatel Žeravic.

„Je pořád lepší, když si tam město dá připomínky a plnění podmínek bude moci kontrolovat, než když nebude moci dělat nic,“ podotkl radní Bohumír Střelec z hnutí ANO, který materiál na zastupitelstvo předkládal.

Narážel tak na fakt, že firma Triko má možnost napojit zemník i jinudy. Stálo by ji to sice víc peněz, ale podmínky města by pak nemusela plnit.

Žeravičtí mimo jiné apelují na to, aby odpovědní úředníci hlídali, zda otevření zemníku neohrozí podzemní vody, které jako jediný zdroj sytí studny chatařům v nedaleké rekreační oblasti.

„V projektové dokumentaci je uvedeno, že těžba bude končit metr nad hladinou podzemní vody. Máme obavu, že může dojít k poškození pramene, zmenšení nebo i vymizení podzemního toku. Rizikem je i znečištění z těžby a nákladní dopravy,“ popsala šéfka místního výboru Landsmannová.

Jednatel firmy Triko Peter Chantúr již dříve uvedl, že společnost má k dispozici odborné posudky včetně rozptylové studie, které potvrzují, že těžba vyhoví všem normám. Z jeho pohledu společnost naopak životnímu prostředí pomůže.

„Z naší skládky je to na stavbu necelých 1 500 metrů. Auta neprojedou žádnou vesnicí, pouze sjedou dolů z kopce. Kdyby vozily písek například z Podhůry, budou jezdit přes několik obcí,“ uvedl Chantúr.

Původně měl písek ze Žeravic posloužit na stavbě mimoúrovňového křížení silnice a železnice v Přerově - Předmostí.

Ta už ale začala a materiál se na ni vozí odjinud. Žeravický písek tak má nyní skončit na stavbě posledního úseku páteřní české dálnice z Přerova do Říkovic. Ten však ještě nemá všechna potřebná povolení.