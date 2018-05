Ženu na louce kousla liška. Pro sérum proti vzteklině se jelo do Prahy

15:22

Zdravotní sestra z Vítkova skončila na infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě poté, co si na procházce na chvíli lehla do trávy. Do nohy ji nečekaně kousla liška.