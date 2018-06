Nevraždila, přesto byla Slovenka sedminásobnou vdovou, zjistil badatel

14:28

Že žena během svého života ovdoví, je pravděpodobné. Že se to stane dvakrát, je možné. Ale stát se vdovou hned sedminásobnou? To je životní příběh Kataríny Chaszné ze západního Slovenska. Badatel Vladimír Bzdušek do něho pronikl. Od pelhřimovské agentury Dobrý den za to získal ocenění.