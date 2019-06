Žena nabízela dětské zboží, které neměla, zájemce okradla o 80 tisíc

Podvody se mladá žena živila přes rok. Na bazarových portálech vystupovala pod různými identitami, které často měnila. Její obchodní strategií bylo prodávat za rozumnou cenu, na kterou každý uslyší.

Když se jí zájemci ozvali, tlačila je do toho, aby jí peníze poslali předem na účet. Namluvila jim, že zboží odešle ihned, jak částku obdrží.

„Mezi poškozenými jsou přirozeně především maminky, ale figuruje mezi nimi i několik tatínků, kteří chtěli pro své miminko něco koupit. Často se stávalo, že žena jednu věc ‚prodala‘ více zájemcům. Zákazníci platili předem, ale na balík čekali marně. Na jejich urgence už žena nereagovala,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zboží, které nabízela, podvodnice ve skutečnosti ani neměla. Fotografie si totiž stahovala z internetu.

„Dokázala k nim ale vždy převyprávět nějaký docela uvěřitelný příběh. Například zcela nový nepoužitý kočárek nabízela údajně proto, že ho vyhrála v tombole,“ doplnila policistka.

O ženu z Jičínska se loni začali zajímat semilští kriminalisté poté, co podvedla několik místních maminek. „Kriminalisté nakonec zadokumentovali výpovědi sto dvaceti poškozených lidí z celé republiky a domnívají se, že to zdaleka nejsou všichni, kteří ženě zaplatili a zboží nedostali. Z dokumentace vyplynulo, že jim způsobila škodu ve výši 78 900 korun. Za to jí nyní hrozí pětiletý trest odnětí svobody,“ dodala Baláková.