Zemřela Karina Havlů, autorka známé kuchařky Vaříme v remosce

Smutnou zprávu přinesl deník Blesk s odvoláním na herečku Danu Homolovou. „Zemřela v sobotu 2. 6. brzy ráno. Už několik dní předtím ale byla v kómatu,“ smutní Homolová.

Karina Havlů pocházela z Českých Budějovic. V roce 1985 s manželem Igorem emigrovala do Itálie. Po pěti letech se vrátila do Prahy, kde vyrůstala a studovala a poté se přestěhovala kvůli restituované sladovně do Tábora.

„Sběrný tábor pro utečence byl u Říma. Ocitli jsme se tam na rok v začarovaném kruhu. Dokud jsme neměli italské doklady, nemohli jsme dostat práci. Ty jsme ale zase bez práce neměli šanci získat. Teprve až změnili Italové zákon, mohli jsme z lágru ven. Tahle atmosféra mi určitě na zdraví nepřidala a skončila jsem v nemocnici - onemocněla jsem rakovinou lymfatických uzlin. Byli tu ale skvělí odborníci a já se uzdravila,“ vyprávěla v roce 2012 pro MF DNES.

Když po téměř roce opouštěla nemocnici, začala chodit do knihoven hledat informace, jak nemoc zahnat natrvalo. „Objevila jsem makrobiotiku, začala jsem se jinak stravovat a po návratu do Čech jsem napsala na popud Igorovy sestry první kuchařku. Byla úspěšná, dokonce ji přeložili i do litevštiny. A tak začala moje kariéra autorky kuchařských knížek,“ uvedla Havlů.

Vždycky vycházela z vlastních zkušeností. „Třeba ta moje nejúspěšnější Vaříme v remosce měla základ v mých kuchařských začátcích. Remoska byla snad v každé české domácnosti a já díky ní začala konečně úspěšně péct i nedusivé moučníky, které má rád můj muž. Pár receptů přidaly moje i Igorova maminka, známí a mohla jsem začít psát. Pak se mi z Anglie ozvala Milena Grenfell-Bainesová, která si v Čechách koupila remosku a k ní i moji kuchařku. Přeložila ji, přidala své recepty a Angličankám kromě od nás dovážených remosek mohla nabídnout i rady, jak v nich vařit a péct,“ sdělovala. Remoskové kuchařky se v Anglii prodalo 40 tisíc výtisků a v Čechách vyšlo několik vydání.

Před lety se pak zaměřila na překlady. Její jméno proto najdete třeba u životopisu Claudie Cardinalové, Sophie Lorenové nebo autobiografie Toma Hankse.

Další už nepřidá. Podle deníku Blesk podlehla v 66 letech celkovému vyčerpání organismu.