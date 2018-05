Země na Chebsku se dál chvěje, lidé se cítí nervózní a špatně spí

„Když jsme ale naměřené hodnoty ručně přepočítali, vyšlo nám, že otřes měl sílu 3,2,“ upřesnila Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR s tím, že se i tak jednalo v posledních dnech o dosud nejsilnější otřes.

Epicentrum bylo opět v okolí Lubů u Chebu. Některé z obyvatel otřesy vzbudily. Lidé se shodují, že před otřesem je slyšet hřmění, cinkají skleničky a následně přijde rána.

Noční otřesy poprvé pocítila na vlastní kůži i Dáša Matejovová z Podhradu u Chebu. „Cítila jsem to. Také naše kočky byly v noci najednou neklidné,“ poznamenala.

Z dotazníku k zemětřesení, který mohou na stránkách akademie věd lidé vyplnit, vyplývá řada zajímavostí. „Mne otřesy vzbudily, ale manžel spal vedle jako dudek,“ poznamenala například jedna z respondentek. Lidé také uvádějí, jak reagovala na otřesy zvířata. „Pes byl neklidný, kočce to bylo jedno,“ napsal jeden z obyvatel Nového Kostela.

„Psali mi také lidé ze Skalné, že to zemětřesení je super, že je to ohromně vzrušující,“ doplnila Jana Doubravová s tím, že někdy však obyvatelé lokality pociťují úzkost a nervozitu. „V řadě příspěvků se shodují, že nejhorší na psychiku jsou zvuky a dunění, které přicházejí ještě před otřesem. To vědomí, že se něco chystá, že něco přijde,“ doplnila.

Podle Jany Doubravové je možné stávající aktivitu srovnat se zemětřesením, které Chebsko zažilo v roce 2011. „Místo je stejné, hloubka od 8 do 10 kilometrů také. Tehdy byl nejsilnější otřes 3,7 magnitudo a vyšší zemětřesná aktivita trvala 12 dní,“ doplnila.

Země se začala na západě Čech chvět minulý čtvrtek. Seismologům se dokonce podařilo nahrát i zvuk, který zemětřesný roj doprovázel (podrobněji v článku AUDIO: Na Chebsku se opět chvěje země, odborníci zachytili i zvuk).

Později už chvění cítili i lidé z regionu. Podle odborníků se jedná o zemětřesný roj, který bude zřejmě ještě pokračovat (více jsme psali v článku V okolí Chebu se chvěje země, nejsilnější otřesy byly o půlnoci na sobotu).