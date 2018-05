Pokud nezačne pořádně pršet, bude situace kritická, bojí se zemědělci

„Situace začíná být hodně vážná. To, co jsme zaseli, nedostalo vodu a žije pouze z půdní vlhkosti, která zbyla. Špatně rostou trvalé travní porosty, s těmi to vypadá opravdu zle. Jsou krátké a rychle stárnou. Když nezaprší, může být situace kalamitní,“ uvedl předseda Zemědělského družstva Novosedly Vladimír Vrzáček.

Nedostatek vody se už výrazně projevil na úrodě ječmene. „Modlím se každý den za déšť. Začíná to být na hraně. Uvidíme, jestli voda přijde. Úroda by se pak dala ještě zachránit, ale poznamenaná bude v každém případě,“ řekl Vrzáček. Sám doufá, že během týdne by se zemědělci mohli dočkat drobnějšího, ale vydatného deště.

Zatímco rostliny strádají, zvířata mají zatím stále co pít. „Vodu pro dobytek máme z vrtů. To zatím funguje, ale kdyby nebyla ani spodní voda na napájení, tak by to byla skutečná katastrofa,“ sdělil Vrzáček.

Nicméně už teď je jasné, že zima bude pro zemědělce náročná. Pokud se situace nezlepší, nebude dostatek kvalitního krmiva na přikrmování. „Záleží, jaké budou druhé seče. Jestli zaprší a narostou. To by mohla být naše záchrana. Hmoty letos bude podstatně méně,“ vysvětlil zemědělec.

Některé plodiny se už nezlepší ani deštěm, míní zemědělci

Pšovští zemědělci teď přemýšlí, že začnou sekat už příští týden. Zeleň jim bez vody stejně víc neporoste. Sezonu vidí bledě i krajská agrární komora.

„Doufáme v déšť. Situace je velice špatná. Některé plodiny se už nezlepší ani deštěm. Myslím tím pícniny a asi ani řepka nebude dobrá. Trávy už jsou vykvetlé a tak víme, že budeme mít méně krmení,“ uvedl předseda představenstva Regionální agrární komory Vladimír Tůma.

„Blížíme se ke konci vegetace, ale potřebujeme, aby do konce května hodně pršelo a až pak vše dozrálo. Letos je to trochu zrychlené. Bude to vadit na výnosech,“ vysvětlil Tůma.

Sucho ohrožuje mimo jiné i první seč trávy. „Pastviny jsou na tom podobně. Neroste to, což je problém. Uvidíme, zda bude čím přikrmovat. Nevíme, jak to dopadne, ale déšť může něco zachránit, ale už ne úplně všechno. Když nebude pršet, tak to bude katastrofa,“ řekl Tůma.

Meteorologové vydatnější srážky nepředpovídají

Meteorologická předpověď pro nejbližší dny ale zemědělcům příliš nakloněná není. „Teď bude počasí velmi nevalné. Přijdou srážky s minimem přeháněk, ani bouřka asi nebude. Deště bude tak málo, že o tom nemá ani smysl mluvit,“ uvedl mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Voda podle něj spadne na jihovýchodě Moravy, ale až do Karlovarského kraje se intenzivní déšť nedostane.

„Možná spadne pár kapek, ale ty v žádném případě nedoplní chybějící vláhu. V dalších dnech se bude vyjasňovat, bude méně oblačnosti. A srážky v podstatě žádné,“ popsal situaci Dvořák s tím, že pokud už se někde vyskytne lokání přeháňka, tak množství vody bude zanedbatelné.

„Sucho by vyřešilo, kdyby jeden dva dny drobněji, zato trvale pršelo. Voda by se pak postupně vsakovala do země. Ale nesmí pršet hodně, z toho pak vznikají povodně,“ vysvětlil meteorolog.

Voda nám mizí před očima, říkají vodohospodáři

Nedostatek vody trápí také vodní hospodáře. Vysychají jim rybníky. „Voda chybí samozřejmě všude. Je to dlouholetý problém. My jsme využili to málo sněhu, co napadlo, takže jsme nachytali vodu přes zimu. Rybníky vodu mají, ale ta se rychle ztrácí a ony vysychají,“ uvedl za Rybářství Mariánské Lázně jednatel Zdeněk Mašek.

Ten také poukázal na to, že sucho je omezuje v odchytu sádkových ryb. „Situace zatím není kritická, ale brzy být může. Pokud nezaprší, tak je to pouze otázka času. Potřebovali bychom, aby čtrnáct dní drobně pršelo,“ shoduje se se zemědělci.

Hlavní problém je, že až 90 procent vodních ploch, které Rybářství Mariánské Lázně obhospodařuje, jsou nebeské rybníky, které jsou plněné dešťovou vodou.

„S vodou musíme dobře hospodařit a přepouštět. Teď bude velký výpar. Voda se nám doslova ztrácí před očima,“ popsal situaci Mašek. Přes nepříznivé počasí zatím ale nemají úhyny kaprovitých ryb.

Stávající sucho se zatím výrazně nepodepsalo na množství vody v řece Ohři.

„Hladina není bůhví jak vysoko, nicméně aktuální stav je dostačující i pro splutí na lodních. Minimálně v úseku Cheb-Karlovy Vary,“ popsal situaci Martin Cidlinský z Povodí Ohře. A dodal, že hladina je zatím dostačující i pro život v řece. „Oproti jiným krajům jsme na tom dobře. V květnu jsme na tom bývali i mnohem hůř,“ dodal Cidlinský.

Sucho zatím nedělá velké starosti ani lesům. „Sucho nás zatím netrápí. Na výsadbách z dubna není patrné žádné poškození. Velkou část jsme házeli do obalové výsadby, a díky tomu se na nich sucho nepodepisuje,“ vysvětlil jednatel Lesů města Cheb Josef Kubát.