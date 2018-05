Ovoce na Hradecku zraje dřív, zelenina na polích kvůli suchu později

Podle šéfa agrární komory v Královéhradeckém kraji Jaroslava Vojtěcha se suché počasí může negativně odrazit na sklizni jarních obilovin. Taková je přitom situace v celém kraji.

„Takový rychlý nástup vysokých teplot bez srážek za víc než třicet let v zemědělství nepamatuji,“ říká Jaroslav Vojtěch.

Jako na houpačce si letos připadali ve společnosti VH Agroprodukt v Pileticích u Hradce Králové. „Jaro bylo asi týden a od té doby je léto. Je mimořádné sucho a do toho hodně fouká, to půdu rychle vysušuje. Všechny rostliny mají zkrácený vývoj. Řepka kvetla poloviční dobu, než je běžné,“ uvádí agronom firmy Milan Odstrčil.

„Určitě se nedá čekat špičková úroda, záleží na dalším počasí. Je velké nebezpečí, že úroda bude mizerná. Nejvíc jsou ohroženy ozimé a jarní obiloviny,“ říká Milan Odstrčil.

Piletická společnost je největším pěstitelem mrkve v Česku. U kořenové zeleniny se zřejmě sklizeň zpozdí.

„Kvůli počasí jsme letos začali sít o měsíc později a později budeme i sklízet. Běžně začínáme po 20. červnu, letos to bude určitě o dva týdny později. Tím se zkrátí období prodeje čerstvé zeleniny v obchodech o dva týdny,“ předpokládá Odstrčil.

Sezona jahod bude kratší

Počasí zkrátí také sezonu čerstvých jahod. Ty už na piletických plantážích sklízeli na konci minulého týdne.

„Původně se zdálo, že sklizeň přijde o 14 dní později, ale počasí to dohnalo. Nakonec nám kvůli vysokým teplotám dozrávají současně jahody jak venku, tak ve foliovnících. Obvykle jsou ve foliovnících o nějakých 10 dní dříve. Vlastně to zkrátí dobu, kdy budou v obchodech čerstvé české jahody. Může nastat přetlak a to by mohlo pro nás znamenat nižší ceny,“ obává se jahodář společnosti VH Agroprodukt Jan Černý. Podle něj by tak mohla sezona jahod trvat místo měsíce necelé tři týdny.

Nezvykle brzy by letos měla dozrát jablka. Podle vedoucího ovocnářství Zemědělského družstva v Dolanech na Náchodsku Jiřího Fišera by sklizeň mohla začít už o deset dní dříve, než je obvyklé:

„Teď se to jeví na abnormálně brzký termín, někdy kolem 10. července. Byla by to jedna z nejranějších sklizní za posledních 30 let.“

V Dolanech přitom ještě prodávají loňská jablka, která skladují v dusíkové atmosféře v chladicích boxech. „Ještě máme na skladech 120 tun jablek, vydržet by měla do půlky až konce června,“ sděluje.

Jablka by nejen měla být brzy, ale mělo by jich být i nadprůměrně. „Loni byla sklizeň podprůměrná, letos jsou stromy odpočaté, šly rychle do květu a rychle odkvetly. Čekáme slušnou úrodu u višní, třešní, hrušek i jablek. Sklidit bychom mohli lehký nadprůměr, ale záleží na počasí, za dva dny se to může změnit,“ opatrně rozvažuje Jiří Fišer.