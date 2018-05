Zeman mezi svými. Z obce, kde dostal 89 procent hlasů, odletěl vrtulníkem

Už jen detailem dokreslujícím polohu nejzazší obce osoblažského výběžku je převažující nabídka polských mobilních operátorů, roaming na telefonech zde naskakuje téměř automaticky.

Dopravní napojení osoblažského výběžku bylo také jedním z hlavních témat při čtvrteční návštěvě prezidenta Miloše Zemana. V obci, v níž v prezidentských volbách získal 89 procent hlasů.

A lepší silnice prý budou, dozvěděli se občané Slezských Pavlovic i okolí po dotazu na zlepšení komunikací.

„Počítáme s tím, ale nejde to tak rychle, jak bychom chtěli,“ sliboval opravy silnic a lepší dopravní napojení hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který prezidenta při cestě krajem doprovázel.

Ale místní si od příjezdu hlavy státu slibují ještě víc.

„Minimálně nějakou dobu se o nás bude hovořit v médiích, což je pro nás dobře, protože se potřebujeme jako obec i jako celý osoblažský výběžek zviditelnit,“ pochvalovala si příjezd prezidentské kolony starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová.

„Byli bychom rádi, pokud by prezidentská návštěva pomohla zvýšit turistický ruch, který je jedním ze zdrojů příjmů zdejších obyvatel. A na turistický ruch samozřejmě navazuje poptávka po službách.“

Prezidentská návštěva má pomoci turismu

Právě na turisty vsázejí obce na Osoblažsku ve svých plánech do budoucnosti. Už nyní jsou jednou z možností, jak si místní mohou vydělávat na živobytí.

„Turisté jezdí, hlavně cyklisté. Projíždějí například ti, kteří jezdí okolo hranic České republiky, kdo to tady zná, ten se vrací. A my bychom chtěli, aby si nás co nejvíce lidí díky prezidentské návštěvě všimlo,“ vysvětluje starostka Lenka Drozdová.

Jak dlouho se ve Slezských Pavlovicích na prezidentskou návštěvu chystali? „O tom, že pan prezident přijede, jsme věděli zhruba měsíc dopředu,“ popisuje Drozdová plánování přivítání prezidenta. „Ale většinu věcí lze stejně dělat až na poslední chvíli, nemá třeba cenu sekat trávu o čtrnáct dní dříve a podobně.“

Válečného veterána možná ocení

Pro prezidenta samého bylo nejzajímavější částí návštěvy neveřejné setkání s pamětníky druhé světové války. „Zejména mě zaujalo setkání s veterány 2. světové války, včetně partyzánů,“ řekl prezident. „Není vyloučeno, že by si jeden z nich měl rezervovat místo ve svém diáři na 28. října,“ shrnul prezident.

A co zbytek regionu? „Návštěva průmyslového holdingu je nosná a já chci věřit, že to bude mít pro Moravskoslezský kraj pozitivní účinek,“ dodal Miloš Zeman k ústřednímu tématu návštěvy kraje, chystanému prodeji společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Byť se jeho výzvě zatím nedostalo plné odezvy od majitelů Třineckých železáren, kteří případnou koupi společnosti ArcelorMittal Ostrava nechtějí komentovat.

Zeman při cestě po kraji navštívil i Jakartovice na Opavsku:

