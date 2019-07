Unikát: V Děčíně otevřeli novou železniční vlečku, jinde je naopak ruší

„Je zcela výjimečné, aby se v Česku otevírala zcela nová vlečka. Investiční náklady jsou vysoké, je třeba nutné vykoupit pozemky, zbudovat zabezpečovací zařízení k připojení do celostátní dráhy a tak dále,“ říká Roman Hrůza z Klubu železničních cestovatelů s tím, že v tuzemsku se jich ročně naopak zhruba tři desítky zruší.

Nová vlečka pro odstavení vozů před opravou a po ní měří téměř jeden kilometr. V pátek na ní začal tříměsíční zkušební provoz. Příští rok plánuje společnost zprovoznit další kilometr a rozšířit tak firemní nákladní vlečku na celkových zhruba sedm kilometrů.

Investice? Přes 16 milionů korun. Na pět vyšly pozemky pod kolejemi západního nádraží v Děčíně, na kterých nová vlečka stojí. Ty firma odkoupila od Českých drah.

„Nechali jsme odstranit staré nevyhovující koleje na poškozených dřevěných pražcích a vybudovali jsme dvě koleje nové s betonovými pražci,“ uvádí ředitel Ryko Martin Vošta. Firma má zákazníky ve 13 evropských zemích a pobočky v Mladé Boleslavi a Kralupech nad Vltavou.

V Česku je asi 1 200 železničních vleček. „Z toho je aktivních zhruba jedna třetina. Ostatní vlastníci vlečky udržují, aby je nemuseli rušit. Zrušení vlečky je totiž také dosti nákladné,“ podotýká Hrůza.

Co do hustoty sítě vleček je nejbohatší Ostravsko. Jednou z nejzajímavějších vleček je pro nadšence ta, která vede ze stanice Rakšice do Jaderné elektrárny Dukovany. Měří 18 kilometrů a už jde spíše o trať.