Železničáři začali zpevňovat sesunutý svah pod tratí u Dalovic

Kvůli sesuvu trati se zastavily vlaky mezi Dalovicemi a Hájkem. Lidé se musejí připravit na to, že budou cestovat náhradní autobusovou dopravou.

Podle Kateřiny Šubové ze Správy železniční dopravní cesty dnes začaly práce na stabilizaci svahu. „V současné chvíli se řeší, jak na místo dostat těžkou techniku,“ uvedla Šubová.

Podle ní je nyní prioritou obnovit provoz na jedné koleji, což potrvá několik dnů. Už nyní je ale zřejmé, že opravy budou stát nejméně desítky milionů korun.

Podle odborníků, kteří jsou přímo na místě, je možné, že se zemina propadla do starého důlního díla.

„Cestující v rychlíkových spojích pojedou autobusy v úseku mezi Karlovými Vary a Ostrovem. U většiny osobních vlaků se náhradní autobusová doprava uskuteční mezi Dalovicemi a Hájkem, v některých případech pak rovněž mezi Karlovými Vary a Ostrovem. Cestující vždy dostanou včas informace od našich koordinátorů nebo přímo u vlakového doprovodu, v autobusech nebo přímo ve stanicích,“ uvedl ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech Vladimír Omelka.

Ten zdůraznil, že nenadálá situace klade obrovské nároky především na železničáře, kteří se nyní snaží problém řešit.

„Je to obtížné. Zatím jsme v této souvislosti nezaznamenali žádné stížnosti. Snažíme se, aby zpoždění bylo co nejmenší. Aktuálně je do patnácti minut. Situaci komplikují i plánované výluky na Potůčky a Bečov. S mimořádností na trati Dalovice - Hájek jsme nepočítali, avšak ve spolupráci s regionálními dopravci se podařilo náhradní autobusovou dopravu zajistit,“ doplnil Omelka.

Poruchu na jedné ze dvou traťových kolejí zaznamenal správce trati v sobotu. Díky tomu, že okamžitě na této koleji zastavil provoz, nezpůsobil následný sesuv další škody. Později železničáři preventivně zastavili dopravu i na vedlejší koleji. V okamžiku propadu svahu byl na trati již provoz zcela zastaven.

Na místo byli povoláni specialisté, kteří prověřují stav a stabilitu podloží a celého svahu.

„Odborná firma bude v nejbližších dnech zajišťovat stabilizaci svahu pod první traťovou kolejí. Prioritou SŽDC je obnovit provoz na dané koleji maximálně možnou bezpečnou rychlostí přibližně do týdne. Termín obnovení provozu budeme s postupem prací aktualizovat,“ řekla Šubová.

Podle ní si práce na zpevnění podloží pod kolejí, která byla poškozena jen mírně, vyžádají náklady v jednotkách milionů korun.

„Následně se zaměříme na druhou kolej, která je velmi poškozena sesuvem. Příprava opravy a samotné práce na trati budou časově výrazně náročnější, náklady předpokládáme v desítkách milionů korun,“ doplnila Kateřina Šubová.