Na přejezdu jsou závory pořád dole, problémové místo má nahradit most

V současnosti jsou závory u železničního přejezdu mezi Starým Blanskem a centrem města spuštěné 35 minut v hodině. Kolona aut blokuje dopravu i na hlavní tepně přes město, objet to jinudy znamená zajet si více než dvanáct kilometrů.

Už dvacet let proto na místní radnici plánují stavbu mostu přes řeku Svitavu a železniční koridor, aby propojení obou částí města vylepšili. Odhadované náklady na stavbu mostu zatím stále rostou, za tři roky se vyšplhaly z 280 na 350 milionů korun.

S investicí by mohla městu pomoci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta si však dala podmínku: problémový železniční přejezd po vzniku mostu úplně zrušit.

„Zrušení stávajícího železničního přejezdu je nezbytná podmínka pro možnost financování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,“ potvrdila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Blansko chce i podchod

Vedení Blanska se nápad nelíbí, protože by to zkomplikovalo cestu pěším, avšak bez peněz SŽDC město s rozpočtem necelé půl miliardy plánovaný most nepostaví. Financí nemá dost ani Jihomoravský kraj coby partner projektu. Ten na dopravu každý rok v rozpočtu vyčlení ze svého 300 milionů, tedy menší částku, než kolik by měl most v Blansku stát.

„Z pohledu SŽDC je zrušení přejezdu logické, protože odstraňuje nebezpečná místa na trati, ale z pozice města si to příliš představit nedokážeme. Byli bychom velice rádi, aby se podařilo postavit nadjezd a přitom zachovat i železniční přejezd,“ sdělil blanenský starosta Jiří Crha (ODS).

Pokud by obojí možné nebylo, kývlo by město na zrušení přejezdu jedině za podmínky, že by v místě vznikl bezbariérový podchod. Na zářijovém setkání s obyvateli města na tuto novou podmínku nezazněla kritika, naopak lidé apelovali, aby most už co nejdříve stál. Podchod ovšem také považují za nutnost.

„Dnes tam sice podchod je, ale je naprosto nevyhovující. Je úzký, neudržovaný a v hrozném stavu,“ popsala Šárka Seďová z Blanska a doplnila, že ani není bezbariérový, což by v budoucnu byla také komplikace, například pro matky s kočárky, které by se po zrušení přejezdu neměly jak dostat na druhou stranu.

Problémový přejezd v Blansku (červená značka) a poloha plánovaného mostu (modrá)

Starosta však věří, že i nový podchod se podaří prosadit a že ho také zaplatí SŽDC. „Na jednom z jednání padlo, že menší projekty do 30 milionů by byli schopni zainvestovat. Dokonce i kdyby byl podchod dražší, mohli bychom se domluvit,“ poznamenal Crha.

Mluvčí správců železnic potvrdila, že se v investici počítá i s podchodem. Na dotaz, zda na něj také státní organizace dá peníze nebo v jakém podílu, už však nereagovala.

Rozpočet města podle Crhy zatěžují další městské investice. Blansko samotné tak není schopno bezbariérový podchod pro pěší a cyklisty zaplatit. „Jenže když nebude, lidé budou skákat přes koleje,“ podotkl opoziční zastupitel za hnutí ANO Jan Nečas, který doufá, že takovou situaci SŽDC nedopustí a podchod zaplatí.

Chybí koupit poslední pozemek

Na plánovaný most je dnes hotová projektová dokumentace a vyřizují se nezbytná povolení. „Doufám, že právoplatné územní rozhodnutí budeme mít do konce letošního roku a stavební povolení hrubým odhadem do konce příštího,“ nastínil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Blanenská radnice se ale zasekla na výkupu pozemků potřebných pro stavbu. Před rokem současný místostarosta Ivo Polák hovořil o posledním majiteli, se kterým se potřebují domluvit. Dodnes ale dohoda není a pozemky město nevlastní. „Majitel nic neblokuje, jsme ve fázi před dohodou. Ještě letos bychom chtěli pozemek vykoupit,“ prohlásil starosta.

Zahájení stavby mostu směřují v Blansku na rok 2022, kdy se na koridoru zároveň plánuje dlouhodobá výluka. Chtějí ji tak využít a ušetřit. Za výluku kvůli stavbě mostu by jinak museli platit jednotky nebo možná i desítky milionů korun.

„Když této šance nevyužijeme, celý projekt bude mrtvý,“ varoval starosta, který svá slova směřoval jak k termínu, tak k možnosti financování ze SŽDC.

Podle Crhy se navíc bude situace u přejezdu nadále zhoršovat, i proto bude most nezbytný. „Podle zpráv SŽDC by za pět let měly být závory dole až padesát minut z jedné hodiny. To by byla tragédie,“ dodal.

Mladík v dodávce na blanenském přejezdu jen těsně uhnul vlaku: