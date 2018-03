Na jemnickou trať se vrátí nejen výletníci. Poprvé už na Velký pátek

Uvítali to i členové Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, kteří se o záchranu tratě snažili sedm let. „V roce 2011, kdy spolek vznikl, to vypadalo beznadějně. Věřím, že na obnovení provozu mají podíl i naše dlouholeté aktivity,“ řekl předseda spolku Martin Kouřil.

Trať se nyní připravuje na zahájení běžného provozu, i když zatím jen o víkendech a svátcích.

Slavnostní zahájení se uskuteční na Velký pátek 30. března. Celý den bude po trati jezdit vzácná souprava historických vagonů z roku 1913. Běžný provoz v dalších dnech bude zajišťovat motorový vůz 810.

Vyhlídková souprava, kterou provozuje spolek, bude jezdit na 1. máje, ve dnech 15. až 18. června, kdy bude jemnická slavnost Barchan, a o prázdninových víkendech.

Pravidelná doprava skončila na trati v roce 2010. Pak se dostala na seznam lokálních železnic určených ke zrušení. Dráhu, jež je kulturní památkou, se od té doby její zastánci snažili zachránit. Nyní se Kraj Vysočina rozhodl jejich úsilí podpořit a dopravu na této dráze opět objednal.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která trať spravuje, souběžně zrušila její prodej a vrátí ji do normálně provozované železniční sítě. SŽDC se v minulosti dvakrát pokoušela trať neúspěšně prodat. Naposledy ji ocenila na devět milionů korun, čili na desetkrát nižší částku než poprvé.

Díky krajské objednávce dopravy SŽDC prodej trati nakonec na poslední chvíli stáhla a trať zůstává jako součást normálně provozované železniční sítě v majetku státu. Provoz na železnici by měl zajišťovat pražský dopravce Railway Capital. „Obnovení dopravy považujeme za velké vítězství,“ komentoval to Kouřil ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě.

Spolek sídlí v Moravských Budějovicích, ale jeho snahy mají přesah. „Zabýváme se podporou veřejné dopravy na celé jihozápadní Moravě, která je postižená tím, že je - jakožto z hlediska dopravy přirozená oblast - rozdělená na tři kraje. A to je pro její fungování velmi nevýhodné. Každý kraj totiž k zajištění veřejné dopravy přistupuje jinak,“ řekl Kouřil.

Potřebujeme svůj vlak

Zrušení běžného provozu na trati přimělo členy Spolku pořídit si postupně dvě lokomotivy a dva historické vozy.

„Snažili jsme se zavést aspoň nějaké vlaky, a tak když je neobjednával kraj, objednávali jsme je my. Neměli jsme ale na to moc peněz a každý návoz vlakové soupravy na tuto trať znamenal desítky tisíc korun, na které jsme těžko sháněli sponzory. Tak jsme chtěli mít vlastní vlak, který bychom nemuseli odněkud vozit,“ popsal Kouřil.

Spolek začal provozovat vlastní výletní soupravu. „Ukázalo to turistický potenciál trati a vrátilo to na trať určitou kategorii cestujících,“ dodal Kouřil.

Členové spolku už měli zkušenosti s opravou historických vozidel na slovenských úzkorozchodných drahách, kde se používají otevřené vozy.

„Ty jsou mezi cestujícími velice oblíbené. Chtějí vnímat krajinu. Měli jsme možnost zakoupit staré, nepoužívané vozy a posunovací lokomotivu. Ty dva vozy jsme rekonstruovali do podoby podle naší představy. To se podařilo, takže dělají už třetí sezonu radost,“ řekl Kouřil.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

Spolek tak bude od května opět jezdit na zachráněné trati s polskou lokomotivou výrobce Zastal Zielona Góra z roku 1976, která pohybem spojovací tyče na kolech připomíná parní lokomotivy. K lokomotivě jsou připojeny dva vagony z let 1948 a 1950.

„Jsou to někdejší služební vozy, používané jako doprovodné k nákladním vlakům. Upravili jsme je na vyhlídkový a bufetový vůz. Vyhlídkový vůz má otevřenou část, takže cestující mohou bezprostředně vnímat krajinu. Je uzpůsoben i pro handicapované,“ přiblížil Kouřil.

K polské lokomotivě přibude po dokončení rekonstrukce ještě československá lokomotiva z roku 1961. „Má motor Tatra a je o něco rychlejší než polská lokomotiva. Nyní ji dáváme do provozuschopného stavu,“ řekl Kouřil.

Památkově chráněná trať o délce 21 kilometrů byla uvedena do provozu v roce 1896, pravidelná osobní doprava zde skončila 31. prosince 2010.