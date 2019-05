Opuštěné koleje z Plzně do Chrástu chce kraj využít pro šlapací drezínu

Jednání Plzeňského kraje se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o této možnosti potvrzují obě strany, výsledek je však podle informací MF DNES nejistý.

Původně připravovalo město Plzeň směnu pozemků se SŽDC tak, aby mohla v místě bývalé trati do Doubravky na okraji Plzně vzniknout přes šest kilometrů dlouhá cyklostezka. SŽDC chce zrušenou trať vyměnit za pozemky, které bude potřebovat při svých dalších stavbách.

„V poslední chvíli se ozval Plzeňský kraj se žádostí o zachování koleje mezi Doubravkou a Chrástem pro drezínu. Správa železniční dopravní cesty požadavku vyhověla, zastavila trhací práce a nechala vypracovat znalecký odhad, který předala Plzeňskému kraji,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek potvrdil, že se správcem kolejí jednají o ceně.

„Ještě není definitivní rozhodnutí. Cyklostezka určitě bude. Kdyby zůstala i kolej pro turistické šlapací drezíny, na cyklostezku tam bude pořád 3,5 až čtyři metry místa, žádné další pozemky nejsou potřeba,“ řekl Čížek.

Nápad s drezínou přivezli krajští radní z jižní Moravy

Z dostupných informací vyplývá, že odhadce do celkové sumy zahrnul cenu kolejí, pražců, kameniva pod kolejemi, mosty i část zemního tělesa, na kterém byla trať vybudovaná. I když částku za téměř pět kilometrů dlouhý úsek nechce nikdo specifikovat, je podle informovaného zdroje vyšší, než kolik je kraj ochotný akceptovat.

Dokdy by mělo rozhodnutí padnout, zatím nechce nikdo říct.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michael Vozobule potvrdil připravovanou směnu městských pozemků kvůli cyklostezce. Na její budoucí plzeňské části mezi odbočkou do tunelu u Doubravky a Bukovcem jsou od konce listopadu kompletně vytrhané všechny koleje.

„Ve směnách jde například o pozemky, které SŽDC bude potřebovat při přestavbě v Koterově. Směnou pozemků by vše bylo vyřešené jednou provždy. Pro mě je klíčový vznik cyklostezky,“ zdůraznil Vozobule.

Nápad na využití části zrušené trati pro šlapací turistické drezíny přivezli krajští radní z jižní Moravy. U Ratíškovic funguje jako turistická atrakce, mají tam tříkilometrový úsek.

Každá nová atrakce je dobrá, říká starosta

Starosta Chrástu Ladislav Bohuslav o zamýšlených šlapacích drezínách mluví jako o zajímavosti, která by k nim mohla přilákat turisty.

„Každý počin, každá nová atrakce je dobrá věc. Nám jde hlavně o to, aby vznikla cyklostezka. Když bude ještě něco dalšího, co s ní bude v souladu, bude to jedině dobře,“ říká starosta Bohuslav.

Cykloprůvodkyně Radka Žáková upozorňuje, že provoz na cyklostezce široké 3,5 až čtyři metry by měl upravovat provozní řád, nebo by na ní měla být namalovaná aspoň středová čára oddělující oba směry. Zvlášť když má stezka sloužit současně i bruslařům a chodcům.

„Když se inlajnista rozjíždí na stezce kolem 3,5 metru, cyklista má problém ho předjet. Při odrazech je jezdec na bruslích široký. Třeba na stezkách podél řeky na Slovanech, kde není středová čára, se za hezkého počasí pohybuje tolik lidí, že cyklisté tam už ani nechtějí jezdit. Každou chvíli musejí zastavovat, protože lidé chodí středem a cyklisté je neobjedou,“ přidala zkušenost Radka Žáková.

