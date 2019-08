Po narovnané trati z Plzně směrem na Domažlice začnou jezdit vlaky

Výhybka dlouhá 95 metrů je součástí přesmyku domažlické trati v Plzni, jedné z částí kompletní přestavby plzeňských železničních tratí.

„Takové výhybky jsou v České republice dosud jen dvě, plzeňská je třetí,“ vysvětlil ředitel stavby David Sichrovský ze společnosti Swietelsky Rail CZ.

Prvním pravidelným vlakem s cestujícími, který přes novou výhybku pojede, bude dnes pozdě odpoledne Západní Expres. Ten zároveň jako první projede po narovnané trati pod novým silničním mostem na Domažlické třídě, kolem nové zastávky Plzeň-Skvrňany a dál po napřímených kolejích dorazí až do stanice Plzeň-Jižní Předměstí.

Do konce listopadu stavební firma položí ještě druhou kolej od Jižního Předměstí k výhybce pod Zátiším. Přidání druhé koleje je největší změnou železniční trati na Domažlice od jejího vybudování v 19. století. Od příjezdu prvního vlaku do Plzně v říjnu 1861 až dosud byla trať do bavorského Furth im Wald pouze jednokolejná.

Mluvčí společnosti Swietelsky Zdeněk Zuntych řekl, že součástí prvního úseku se dvěma kolejemi je i příprava na elektrifikaci trati. Výluka kvůli přepojování kolejí začala 18. srpna.

Expresy končí nebo začínají jízdu na nádraží ve Stodu, ve zbylém úseku mezi plzeňským hlavním nádražím a Stodem vozí cestující místo vlaků autobusy.

„Výluk je na Plzeňsku v současnosti hned několik, což se projevuje ve velkém množství autobusů náhradní dopravy v prostoru před plzeňským hlavním nádražím. Každá výluka, která skončí, situaci ulehčí,“ řekl ředitel Regionálního obchodního centra ČD Vladimír Kostelný.

S dnešním koncem výluky na domažlické trati začne cestujícím osobních vlaků sloužit nová zastávka Plzeň-Skvrňany, o desítky metrů blíže Domažlické třídě než dřív. Koleje u staré zastávky jsou už vytrhané, místo nich tam vznikne nová silnice do strojírenského areálu.

Vybudování železničního přesmyku domažlické trati bude stát přes miliardu korun. Je to víc než cena, s jakou společnost Swietelsky vyhrála ve výběrovém řízení.

Více stál kolektor pro uložení sítí vybudovaný pod chebskou i domažlickou tratí, komplikace byly s jinak uloženými kabely v zemi nebo s kontaminací části zeminy arzenem, kterou odhalily až testy. Skládka na takovou zeminu je dál než na běžnou hlínu, skládkování je navíc dražší.

Dopravní experti připravují novou a přímější trať z okraje Plzně do Domažlic a dál do Německa.

