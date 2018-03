Modernizace zrychlí trať z Brodu na Prahu, vlaky pojedou až stovkou

„Po modernizaci osmikilometrového úseku se zvýší traťová rychlost na 100 kilometrů za hodinu pro klasické soupravy a na 120 pro naklápěcí vlaky,“ vyzdvihla jeden z hlavních důvodů rekonstrukce mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.



Dosud se mezi Brodem a Okrouhlicí jezdí rychlostí maximálně 75 kilometrů v hodině.

Hlavní část prací se uskuteční v termínu od 12. března do 11. července. Na tuto dobu je plánována výluka koleje od Okrouhlice do Havlíčkova Brodu. Vlaky budou jezdit jen po druhé koleji. Cestování vlakem na Prahu nebo z Prahy se tak může o něco protáhnout.

Do konce října chce SŽDC stihnout kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku, trakčního vedení, mostů a propustků, přípojek pro napájení zabezpečení přejezdů a uložení kabelů pro sdělovací a zabezpečovací zařízení. Doplní zde i diagnostiku.

V roce 2030 by mělo po trati jezdit až 200 vlaků denně

Nová nástupiště s přístřešky, zabezpečením, osvětlením a informačním systémem pak dostane zastávka Havlíčkův Brod - Perknov. Celkem by veškeré práce měly přijít na 721 milionů korun. Akce je významnou měrou spolufinancována z evropských dotačních programů.

„Po modernizaci se zkrátí jízdní doba, zvýší se bezpečnost řízení železničního provozu i kapacita dráhy,“ poznamenala Šubová.

Trať mezi Kolínem a Brnem přes Havlíčkův Brod by totiž v budoucnu měla posilovat na významu.

Zatímco podle zpracované projektové dokumentace po této trati přes Havlíčkův Brod jezdila na přelomu tisíciletí zhruba stovka vlaků denně, před pěti lety jich bylo už přes 120. A dokument odhaduje, že v roce 2030 by tudy každý den mělo projet vlaků až 200, z toho 133 v době mezi šestou a dvaadvacátou hodinou.

V úseku vyroste celkem kilometr a půl protihlukových stěn

Nové koleje by měly být tišší. I tak by však provoz v některých úsecích překročil hlukové normy. Proto mezi Okrouhlicí a Brodem rovněž vyrostou na celkem devíti místech protihlukové stěny. S přípravou jejich stavby už se začalo. Proto byl v Okrouhlici na silnici číslo 150 vedoucí těsně u kolejí omezen provoz. Kyvadlově tam auta pouští provizorní semafory.

„Lidé, kteří bydlí v blízkosti dráhy, o protihlukové stěny žádali. V minulosti si na hluk od železnice stěžovali i u nás na úřadě a požadovali výměnu oken. Jenže to nedopadlo,“ konstatoval okrouhlický starosta Lubomír Pospíchal.

Pod Okrouhlici spadá také Horní a Dolní Chlístov, kde jsou některé domy do deseti metrů od trati.

Celkově bude postaveno zhruba jeden a půl kilometru protihlukových stěn. Vysoké budou od dvou do tří metrů. „Jejich rozsah je navržen na základě hlukové studie. Ta zohledňuje důsledky vlivu rekonstrukce trati na celkovou hlučnost v okolí trati, zejména s ohledem na navrhované zvýšení rychlosti a kapacity trati,“ sdělila mluvčí SŽDC Šubová.

Další miliardy půjdou do brodského železničního uzlu

„Když teď lidé vidí, jak je stěna mohutná, už se to některým zase nelíbí,“ usmívá se okrouhlický starosta. Podle něj by stěny nakonec neměly být šedivé a betonové. „Budou kazetové a měly by mít barvu do zelena, aby v jarních a letních měsících splývaly s okolím,“ doplnil Pospíchal.

S modernizací trati mezi Havlíčkovým Brodem a Okrouhlicí se začalo už v loňském roce. Čtyřměsíční výluka se tehdy týkala pravé koleje ve směru na Brod. Součástí prací byla obnova železničního spodku i svršku, výměna zabezpečení i opravy propustků a mostů. V té době dělníci nainstalovali i několik protihlukových stěn.

Do rekonstrukce železnice v okolí Havlíčkova Brodu SŽDC v poslední době investuje nemalé prostředky. Před třemi roky byla dokončena modernizace třetiny brodského nádraží, letos v létě by měly začít v jeho druhé části práce za 130 milionů. A komplexní rekonstrukce staniční části celého železničního uzlu plánovaná na roky 2020 až 2022 přijde na další 1,8 miliardy korun.