Proměna trati do Valašského Meziříčí začala, nádraží si musí počkat

Až dvojnásobnou rychlostí budou moci některé vlaky jezdit po mezinárodní železniční trati z Hustopečí nad Bečvou do Valašského Meziříčí.

Na úseku dlouhém asi deset kilometrů je dnes povolená nejvyšší rychlost 80 kilometrů za hodinu, po jeho modernizaci to bude 135 kilometrů a pro naklápěcí soupravy až 160 kilometrů.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) rozjela investici za téměř 1,6 miliardy korun na začátku června. Jde o jednu z největších státních akcí na železnici zahájených v letošním roce.

„Jedná se o komplexní rekonstrukci tohoto úseku. Počítá se s opravou mostů a propustků, železničního spodku i svršku. Dále vznikne nové trakční vedení a zabezpečovací zařízení na přejezdech,“ sdělil Marek Illiaš z tiskového oddělení SŽDC.

V plánu je vybudování jednoho nového silničního nadjezdu a podjezdu pro cyklisty. Illiaš zdůraznil, že jde o mezinárodní tranzitní koridor, a tudíž je to velmi významná trať, která podobný zásah potřebovala, byť jde zatím o relativně krátký úsek.

„Hlavním cílem investice je zvýšení traťové rychlosti. Úsek není dlouhý, ale cestující určitě několik minut ušetří,“ zmínil Illiaš.

Úpravy budou dělníci dělat do konce příštího roku. Během nich bude až na výjimky jedna kolej vždy volná, takže výluky nastanou jen krátkodobé, půldenní, denní. Bude to například při budování silničního nadjezdu přes koleje.

Oprava ve Vsetíně má začít za rok

Cestující může těšit, že SŽDC plánuje modernizaci i dalšího úseku této trati do Horní Lidče u státní hranice. A také tady by měli cestující jezdit vlaky pohodlněji a rychleji. Součástí akce za 16 miliard korun mají být i dva nové tunely.

Nyní se aktualizuje studie proveditelnosti, která odpoví na otázku, zda budou chystané úpravy ekonomicky rentabilní. Ministerstvo dopravy by mělo studii zhodnotit v říjnu. Kdy by se mohlo začít, zatím jasné není.

Díky úpravám by se například cesta z Hranic na Moravě do Valašského Meziříčí zkrátila ze současných 22 na 12 minut. Opraví se i železniční stanice na této trati, například právě ve Valašském Meziříčí, kde na to netrpělivě čekají.

„Cestujícím, kteří k nám zavítají, musí být smutno při pohledu na nádražní budovu a okolí. Je to ostuda. Do budovy zatéká, jsou tam praskliny ve zdech a konstrukcích,“ popsal starosta Robert Stržínek.

Podle plánů půjde současná nádražní budova téměř celá k zemi. Otázkou ale je, kdy se to stane. Podle SŽDC je třeba počkat na aktualizaci zmíněné studie.

„Pak můžeme začít připravovat projekt na opravu, případně demolici a stavbu nové výpravní budovy,“ naznačil Illiaš.

Do té doby bude stát nádraží jen udržovat v provozu a dělat drobnější zásahy, jako je výmalba interiérů, odstranění plesnivých míst nebo oprava plotů.

Už příští rok se má začít s rekonstrukcí nádraží ve Vsetíně, stát bude dvě miliardy korun. „Letos získáme územní rozhodnutí, abychom počátkem roku 2020 mohli požádat o stavební povolení a zajistit soutěží výběr zhotovitele stavby,“ podotkl Illiaš.

Opravené bude kolejiště i výpravní budova, která bude sloužit jako odbavovací terminál pro vlakovou a autobusovou dopravu. Autobusy se posunou blíže k vlakům, vznikne společné nástupiště, parkovací dům a obchodní galerie. Změní se i prostor před vlakovým nádražím.

„Oprava nádraží je pro vedení radnice zásadní prioritou. Nové nádraží bude splňovat vysoké nároky cestujících, projde zásadní modernizací a bude bezbariérové. Výrazně se zlepší komfort cestování vlakem,“ řekl vsetínský starosta Jiří Růžička.

„Nejde jen o moderní nádražní budovu, ale i o to, že nástupiště budou přístupná podchodem. Na minimum se zkrátí vzdálenost přestupu z vlaku na autobusy, které budou zastavovat hned u prvního nástupiště,“ dodal.