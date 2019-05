Ve hře přece musí zaznít Přednosta stanice, tvrdí bývalý železničář

Kus nazvaný Pohádkové prázdniny u přednosty Drahoráda inspirovaný jeho pohádkami nacvičuje ochotnický soubor Drahorád. Premiéru herci ohlásili do kompletně přestavěné budovy plaského kina na odpoledne v neděli 2. června.

„Všechno začalo, když za mnou přišla kamarádova dcera, že by chtěla, abych jim napsal divadlo. Tak jsem poprvé v životě psal scénář a vycházel jsem z mých třech pohádkových knížek,“ popsal Drozda.

V tašce v současné době nosí třetí verzi divadelního scénáře, ale i v něm pořád škrtá. „Když jsem měl první scénář hotový, začal jsem shánět děti kolem jedenácti let, ve hře jich hraje šest. Ještě jsme tam tři dospělí, já musím zvládnout tři drobnější role. Nejlépe se hraje kontrolor Vágner, který není kladnou postavou,“ říká s úsměvem autor, který v pohádkové hře navíc usedne i za piáno.

Robert Drozda napsal tři knížky pro děti s železniční tematikou.

Protože malé děti od čtyř let vydrží sledovat divadlo maximálně hodinu, škrtání ve scénářích a jejich přepisování bylo postupně více a více.

„Můj původní záměr byl, že součástí divadla bude i krátká pohádka. Nejdříve jsem zjistil, že všechny z knížek jsou moc dlouhé. Napsal jsem pro hru úplně novou a krátkou pohádku, ale nakonec jsem zjistil, že i ta by divadelní hru prodloužila. Takže škrtám, škrtám a je mi to líto, protože hru beru jako své dítě,“ povzdechl si Robert Drozda, který zároveň vyrábí kulisy.

Po kamarádech sháněl i staré nádražácké uniformy z materiálu, který ještě dnes kouše, jako by v něm byly zapletené kopřivy.

Pro pohádkovou hru nově otextoval i několik lidových písní, které z pódia zazní. Kvůli závěrečné písni musel jet podepsat smlouvu do Prahy s Ochranným svazem autorským, protože ta jediná není lidová.

Robert Drozda narodil se v roce 1948

bývalý železničář, vrchní inspektor Drážní inspekce a vyšetřovatel drážních nehod

od 17. května 1980 denně natahuje věžní hodiny v Plasích z roku 1686

napsal tři knihy pohádek se železniční tematikou

z knih vycházel při psaní scénáře pro svoji první divadelní pohádku

„Je přece jasné, že ve finále musí zaznít Přednosta stanice. Bez toho by to nešlo. Musel jsem zažádat o souhlas s provedením, sepsali jsme smlouvu a budeme platit za použití přetextované písničky v každém představení. Ta budou v závěru školního roku hlavně pro žáky základních a mateřských škol. Délka představení je mezi 60 až 70 minutami, záležet bude na délce potlesku,“ dodal s nadsázkou Robert Drozda.

Tři pohádkové knihy o železnici existují i v podobě audioknih, namluvil je známý herec Josef Somr. V minulosti autor prozradil, že většinu jich napsal na trati mezi Plzní a Prahou.

„Ťukal jsem do notebooku cestou ve vlaku, protože jsem často jezdil služebně do Prahy. Skoro dvě hodiny to bylo vlakem tam, stejný čas zpátky. Kdybych dělal cestou něco úředního, asi bych se z toho zbláznil,“ popisoval Drozda před pěti lety.

Plasští ho znají i jako muže, který od května 1980 každý den šlape 104 schodů na věž sýpky, aby tam ručně natáhl historické hodiny s osmi ciferníky.