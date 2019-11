Výluka u Jaroměře bude delší a dráhy vyjde draho, lidé jezdili načerno

Je krátce před půl osmou ráno a ač práce na nádraží v České Skalici už téměř skončily, stanice stále připomíná staveniště. Místo nástupišť se zvýšenou hranou je jen čerstvě doplněný násyp mezi kolejemi, který má do cestování v 21. století daleko.

Když od Trutnova se skřípěním brzd přijede rychlík Hradečan, hlas z amplionu nabádá cestující k urychlenému přestupu do náhradních autobusů, jež dráhy nasadily kvůli rekonstrukci stanice v Jaroměři.



Lidé spěchají před budovu do vozů, kde už několik cestujících sedí. Řidič se ohlédne, zavře dveře a autobus mizí za rohem. Zatímco cestující už ze stanice odjeli, průvodčí z rychlíku teprve vystupuje, jde do kanceláře a tam čeká téměř 1,5 hodiny, než se rychlík vydá na zpáteční cestu do Trutnova.

Zda mají pasažéři v autobusech platnou jízdenku, nikdo nezkontroloval. Klidně tak mohou jet bez placení. Že se to děje už dlouhé měsíce, potvrdilo MF DNES nezávisle na sobě několik cestujících.

„Když ještě byla výluka až z Náchoda, hodně lidí si kupovalo jízdenky jen do Náchoda, tam nasedli na autobus a do Hradce jeli zadarmo,“ tvrdil starší muž z Broumovska, který si nepřál být jmenován.

Lidé si na možnost cestovat bez placení rychle zvykli, a to i z opačného směru. „Já mám čtvrtletní lítačku, kterou po mně v autobuse nikdy nikdo nechtěl, ale moji známí jezdili běžně načerno. Proč by platili, když nemusí,“ přiznala šestnáctiletá Adéla, která dojíždí z Hradce Králové do školy v Jaroměři.

Drahám výrazně klesly tržby, revizory povolaly se zpožděním

Podle informací MF DNES v souvislosti se sérií výluk na Náchodsku klesly Českým drahám tržby o miliony korun. Výrazný pokles pocítily nádražní pokladny v Náchodě, České Skalici nebo v Jaroměři. Měsíčně šlo až o stovky tisíc korun.

Dráhy propad tržeb odmítly komentovat a naopak tvrdí, že celkově příjmy díky slevám pro studenty a seniory, které přitáhly do jiných vlaků více lidí, narostly.

„V obecné rovině můžeme konstatovat, že takto rozsáhlé výluky s opakovaným přestupem mezi vlaky a autobusy kdekoliv v Česku vedou k dílčímu poklesu počtu cestujících, a tedy logicky k poklesu tržeb,“ uvedla regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

Nejdelší letošní výluka v kraji trvá už od 24. července kvůli rekonstrukci nádraží v Jaroměři. Mimo provoz je trať mezi Jaroměří a Českou Skalicí a mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem. Některé náhradní linky však jezdí už z Hradce Králové. Podle Českých drah je postup, kdy průvodčí ve stanici čeká 1,5 hodiny, v pořádku.

„Paušální přítomnost vlakových čet při tak rozsáhlé výlukové činnosti, kdy se jeden vlak nahrazuje i několika vozy náhradní autobusové dopravy, nelze z důvodu limitního počtu personálu zajistit. Je vhodnější je otáčet v obratových železničních stanicích, kde mají povinnost odbavovat cestující. Dále kontrolu jízdních dokladů provádějí revizoři,“ sdělila Novotná.

Jenže revizoři v náhradních autobusech dlouho chyběli. Dráhy je nasadily až v září, když si na anarchii v náhradní dopravě stěžoval kraj.

Nechceme doplácet ztrátu, bylo to lajdáctví, tvrdí krajský radní

Hejtmanství také rázně odmítlo, že by mělo kvůli ztrátám z prodeje jízdenek doplácet na železniční dopravu více peněz.

„Je to podcenění a lajdáctví ze strany Českých drah. Při jednáních o smlouvách a o platbách tyto věci rozporujeme a neakceptujeme to. Oni přicházejí o tržby, kraj nedoplácí nic,“ říká náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

„V první fázi výluky byli (revizoři) prioritně nasazeni v Jaroměři, kde prováděli odbavení a výpomoc s organizací náhradní dopravy,“ vysvětluje postup mluvčí drah.

Cestující čelí neustálým zpožděním, ujíždějí jim přípoje

Cestující si stěžují i na neustálé zpoždění spojů. Autobusy nestíhají výlukové jízdní řády a lidem pak ujíždějí přípoje. Kvůli tomu se cesta po kraji někdy protáhne i o hodinu, než přijede další spoj. Toho si všiml i kraj a napříště chce vyjednat tvrdší podmínky.

„Budeme dopravce nutit, aby příště dával na výluky více autobusových spojů, musí tam být častější oběh. Pokud bude výluka takto dlouhá, budeme požadovat změnu jízdních řádů, aby nedocházelo k tomu, že někde něco nepočká. Vlaky se musí posunout, aby to autobusy stíhaly,“ zdůrazňuje Červíček.

„Nastavení výlukového jízdního řádu má určité limity. Množství uzavírek v letošním roce nelze v žádném výlukovém jízdním řádu zohlednit. Plánované rozvázaní přípojů by vedlo k dalšímu odlivu cestujících a k destabilizaci systému i pro další cestující v jiných krajích,“ varuje mluvčí drah Gabriela Novotná.

Výluky se měnily. Lidé raději jedou delší oklikou

Potíže letos způsobilo i to, že se rozsah výluky několikrát změnil. Do 21. října byla výluka také mezi Jaroměří a Smiřicemi, koncem října vlaky nejezdily z Jaroměře až po Starkoč a na začátku listopadu byla mimo provoz trať mezi Náchodem a Policí nad Metují a mezi Broumovem a Meziměstím.

„Cestující jsou právem naštvaní. Ztrácí přehled a když se smíří s jednou výlukou, následuje jiná a tak pět měsíců dokola. Cestující si hledají jiné trasy, například z Trutnova jedou do Prahy raději přes Starou Paku i za cenu toho, že je to o dvacet minut pomalejší. Mají však jistotu, že jim to nikde neujede,“ míní náchodský zastupitel Jiří Prokop (ANO), který se dopravní problematice věnuje.

„Výluky se koordinují v širším kontextu, snahou je souběžná realizace. V tomto případě byla náhradní doprava organizována tak, aby autobus dovezl cestující co nejdál,“ vysvětluje mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Výluka bude delší. Zatím není jasné, o kolik se protáhne

Ani nejčerstvější zprávy z kontrolního dne na přestavbě nádraží v Jaroměři cestující nepotěší. Protože dodavatel zabezpečovacího zařízení je ve skluzu, výluka se protáhne.

Samotné koleje sice budou hotové, ale nepodaří se zprovoznit světla na přejezdech. Vlaky by proto musely jet z Jaroměře do Skalice tak pomalu, že bude rychlejší dál vozit lidi autobusy. Kdy výluka skončí, není jasné, hovoří se až o několika týdnech.

„Náš generální ředitel nyní jedná s dodavatelem. Naší snahou je, aby se výluka protáhla jen o dny,“ tvrdí Illiaš.